紅山半島山泥傾瀉︱前土力工程處長指有四處滲漏　山坡喉管要慎建

日前世紀暴雨襲港，多區發生山泥傾瀉，其中港島大潭豪宅紅山半島第70，72及74號屋臨海方向的斜坡有山泥傾瀉，地基外露並懸空。土力工程處前處長、工程師學會前會長陳健碩今早（11日）在電台節目上指，從相片見到涉事斜坡的山泥或坡面頂有四處地方滲漏，有機會影響斜坡穩定性，容易引發山泥傾瀉，強調在山坡上做工程，特別是興建帶水喉管的設施須非常小心，須跟足當局指引。



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土力工程處前處長、工程師學會前會長陳健碩表示，據傳媒提供的航拍照片所見，涉事斜坡的山泥或坡面頂有四處滲漏，當中也有水管仍然在排水，有機會影響斜坡穩定性。他解釋，如果長期有水滲漏到斜坡，會令下斜坡的含水量增加，容易引發山泥傾瀉。

陳健碩表示，據航拍照片所見，涉事斜坡的山泥或坡面頂有四處滲漏。（資料圖片／江智騫攝）

他又提到，在1994年發生的觀龍樓山泥傾瀉，釀成5死，事後發現主要原因是有喉管漏水，長期滲漏在斜坡上，所以當局其後也就斜坡上興建帶水喉管設施推出專業指引。他稱雖然未知山泥傾瀉是否與僭建工程有關，但如果單位有僭建，而僭建過程中沒有專業人士負責、又無按指引進行工程，「咁我就有啲擔心囉。」

他強調，在山坡上做工程，特別是興建帶水喉管的設施，須跟足當局指引，從設計開始、以至其後檢測防滲漏情況都要非常小心。

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