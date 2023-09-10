紅山半島山泥傾瀉｜甯漢豪確認有僭建必定跟進　將噴石屎穩固斜坡

受日前世紀暴雨影響，全港多處出現山泥傾瀉，其中港島大潭豪宅紅山半島第70、72及74號屋臨海方向的斜坡亦發生山泥傾瀉，部份獨立屋的地基外露並懸空，事件亦揭發72號屋涉嫌僭建。另外，由於72號屋有明顯危險，住戶需要疏散。

發展局局長甯漢豪今日（10日）於記者會回應事件時指，初步所見72號屋確有僭建問題，因應山混傾瀉情況，地政總署會安排承建商修復，希望以「噴石屎」穩固斜坡。她又指現時首要是修復工作，強調之後一定會跟進僭建問題。



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甯漢豪表示，紅山半島的山泥傾瀉令三間獨立屋受影響，其中一間，即72號屋由於有明顯危險，故居民需要撤離。她表示，斜坡屬於政府，地政總署會安排承建商修復，希望透過「噴石屎」穩固斜坡。

甯漢豪又指，初步顯示72號屋涉及僭建問題，但強調此刻首要是斜坡、市民安全，之後再展開執管。政務司司長陳國基亦強調，任何違法行為都一定會嚴例執法，並指僭建除了有可能影響自身安全，更可能危及其他人的安危。

問到是否由於僭建，引致山泥傾瀉，甯漢豪指暫時未能下定論，需經專業人員檢視再判斷。至於會否巡查其他獨立屋是否涉及僭建，她表示有關部門會按風險評估、工作優次再跟進。