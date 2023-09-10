世紀暴雨︱發展局指紅山半島72號屋涉嫌僭建　陳國基：會強烈執法

本港上周四至五（7至8日）經歷一場世紀暴雨，本港多區水浸，交通癱瘓。行政長官李家超今日（10日）下午召開會議，聽取政務司司長和各官員匯報各部門的工作和市面復修情況，以及周一的安排部署。政務司司長陳國基將於下午四時半，在政府總部召開跨部門記者會，公布政府跨部門善後工作進度。



【17:30】對於受暴雨影響的商戶，麥美娟表示，慈團或政府都有各項基金，商戶如需援助，若合資格便可申請，如需索償保險，有地區人士協助。

就紅山半島，甯漢豪重申，僭建與山泥傾瀉關係暫未能作出定論，需要調查才知因與果，至於違規行為，會嚴肅跟進。

【17:20】謝展寰表示，現時見到香港南部有雨帶，影響本港風險高，但下周初天氣會好轉，這段時間市民要提高警覺

陳國基指出，今次暴雨出現機率500年一遇，「再出現機率唔太高，亦唔希望再有」，政府當日已宣布「極端情況」，等同八號風球安排，他又指今次雨來得突然且大，現時未能有科學準確預測，但暴雨來臨後，9月8日凌晨行政長官出稿提醒小心，政府凌晨2時許叫市民留意，清晨宣布停課，勞工署有補充提醒僱主上班安排，「制度上我覺得我哋保障員工安全係足夠」。

【17:05】就紅山半島冧山泥事件，發展局局長甯漢豪表示，上址有三間獨立屋，屋宇署已交待，有一間評估為有危險要求當事人撤離，有關獨立屋有裝修工程，另外兩間按屋宇署建議將筲有風險部分如泳池或花園圍封，

她指出，單位復修工程需自己負責，但山泥傾瀉斜坡屬政府地，已安排復修，採用噴石屎方法穩固，爭取數日內完成。

就涉嫌僭建，她指初步看來其中一所有相關情況出現，確認為72號屋，但這刻一定是顧及斜坡及市民安排，有關執管工作會展開。

而陳國基強調，任何僭建行為會強烈執法，是會影響安全，不止自己，還有附近居民，政府十分重視。他又重申，如有違法必定追究，至於是因涉嫌僭建否引致不安全，需要專業部門研究

就石澳情況，他指當日已安排路政署不眠不休開路，民青局及關愛隊有入去協助災民，如居民不願離開會尊重，但一定要確保有水有電有糧食。

【16:45】運輸局局長林世雄表示，周四啟動緊急控制中心，路政署安排清潔排水系統，昨日修復80條道路。就石澳道，已進行臨時加固，打道石澳道，巴士線亦已恢復。有6條線全面封閉，除筲箕灣耀興道，餘下司徒拔道、赤柱近聖士提反灣一段黃麻角道、山頂聶歌信山道、紅磡平治街、柴灣連城道，有望明早重新開放至少一條行車線。

發展局局長甯漢豪表示，截至中午收到75宗山泥傾瀉報告，已檢視當中54宗，並提出建議跟進工程。她指出，19宗山泥傾瀉事件曾涉及全面封路，現時已全面或大部分解封，當中6宗需要疏散，茶果嶺村的疏散涉及最多人，而昨日已解封；另外5宗主要涉及低矮建築，共撤離20多人，當中包括大潭紅山半島。

她續指今次暴雨機率500年一次，但本港水浸是可控情況，「證明我哋有一定底氣」，雖然大家在媒體見到「澤國」，其實政府有超前部署，渠務署在2022年開始研究假設若干年後有極端天氣，渠務系統如何安排，冀望明年下旬完成，是一個超前部署，過去努力由120多水浸黑點個減至4個。她又指，政府每年投放19億元斜坡工程，會繼續密切緊進，市可放心「政府係超前部署」。

環境及生態局局長謝展寰指出，連日收到通知，中電有3000戶電力受影響，港燈有300戶，就石澳電力中斷，因港燈難以進入，昨午經水路入村搶修，現時全港電子已恢復應。

保安局局長鄧燈強表示，緊急事故及監察中心在颱風後一直維持運作，警方連日接獲132宗及消防443宗暴雨求助個案，包括輕微水浸、榻樹壎，民安隊及醫療輔助隊有約300人參與救援撤離。他又指，昨日接獲跨部門小組通知，要從水路協助將物資及維修人員送入石澳，消防處搭建浮橋安排居民撤離，最後有約120幾人撤離。

署理教育局局長施俊輝表示，接獲117所學校損毀報告，已安排承辦商搶修，包括去水渠、湧入操場的山泥等，暫有一所學校待零件付運維修設施，其餘116所可今日完成，絕大部分學校明日復課；截至今日下午4時，有10間學校因泥水入操場，課室水浸等，暫未能明日恢復面授課，會安排網課；就跨境學童，因應香園圍及文錦渡暫停，校巴要改道，會安排使用皇崗口岸。

【16:30】政務司司長陳國基表示，本港整體回復基本正常運作，明日上班上學應無問題，但個別學校需善後清理未能面授，教育局會有替代安排，通知家長學生。部分時方要維修，天文台預測今晚和明日有雨，下周初才好轉，會保持高度狀態，務求社會盡早回復全面運作。

他指，渠務署已確認接獲的水浸個案，全部處理及解封，會循查及清理管道，食環署巡查水浸黑點進行緊急清理，清理街道垃圾；發展局巡查有風險的斜坡及樹木，進行緊急工程；土力處緊急服務中心會繼續運作處理山泥傾瀉；政府亦啟動公務員動員機制，先後動用數百名不同人員作應急隊伍，到北區大埔南區支援。

至於石澳道，保安局已統籌物資及撤離安排，相關部門有路面搶修，行車線昨晚重開，改調會「以民為先，急民所急」，全面回復正常運作。就明日上班上學時段，部門會密切留意，運輸署緊急事故交通協調中心會監察全港交通情況；18區民政署及關愛隊檢視地區情況，為市民提供協助。

（李家超Facebook）

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