鯨魚現南區　江玉歡籲勿租船觀鯨　保育團體促留意需否設禁船區

繼今年7月西貢海域出現的布氏鯨，今日（11日）有人在南區泳灘對開水域發現鯨蹤，只見鯨魚浮在水面，動作微弱。立法會議員江玉歡表示，希望政府有關當局立刻提示市民切勿追踪或干擾鯨魚，並盡快組織專家小隊監控鯨魚出沒位置，「我覺得今次就唔好咁後先介入啦。」



香港海豚保育學會會長鄭家泰則形容，網上片段中可見鯨魚的情況不正常，由於其體型細小甚難追蹤，故設立禁船區也有相應難度。



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江玉歡促政府及早組織專家小隊

立法會議員江玉歡表示，希望政府有關當局立刻提示市民切勿追踪鯨魚或干擾鯨魚，包括租艇近距離觀鯨，應該要保持距離，並建議應向在繁忙航道中的船家、漁民及市民發出告示。另外，她表示經過上次西貢鯨魚事件的慘痛教訓，希望政府組織專家小隊監控鯨魚的出沒位置，「我覺得今次就唔好咁後先介入啦。」

她認為環境及生態局局長謝展寰應立即組織專家小隊，包括海洋公園專家每日監察鯨魚的去向及身體健康狀況，如有任何發現向局方作出即時意見及跟進。她指，雖然先前西貢鯨魚事件海洋專家有出動，但很被動，「唔好好似上次受咗傷，我哋都係好後先知，呢個唔得。」

海豚保育學會：鯨魚浮水面情活動細微 情況不正常

香港海豚保育學會會長鄭家泰則形容，網上片段中鯨魚的情況不正常及不健康，因為動物一直浮在水面上，只有非常細微的活動。對於是次小鯨魚出沒位置在南區水域，而香港仔及深灣等均有遊艇會，不過相比下西貢有較多遊艇。他指，非周末時間，相信南區水域現時未必有太多遊艇，不過若再往南面一些有主要航道及大貨船出沒，可能會對身體欠佳而難以潛水游泳的鯨魚造成威脅，「對佢嚟講係幾危險，因為佢未必避到啲船。」

對於應否設立禁船區，他則認為即時難以完成，要視乎鯨魚大概活動範圍，需要掌握其出沒位置，如該範圍船隻不多或與主要航道重疊，故未必需要設禁船區。他建議漁護署及海事處盡快出海監測鯨魚狀況及估計其出沒範圍大小。

他又指先前出現在西貢的布氏鯨因體型龐大，行踪較易被發現，故吸引市民紛紛追鯨，然而是次片段中的鯨魚體型較小，即使市民租船追鯨也未必找到，「如果佢唔係咁樣長期係上面，其實佢週圍游嘅話，其實好難搵得返。」所以他認為設立禁船區較難，例如先前西貢鯨魚事件中鯨魚出沒位置不肯定，時間也不固定。他表示，需要視乎署方監測該鯨魚情況及數據才能作出設立與否的決定。