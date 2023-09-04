西貢鯨魚｜謝展寰：漁護署設專責小組檢討　應對方案冀半年內出爐

【謝展寰專訪四之四】七月中於本港西貢海域出沒的布氏鯨，事隔兩周後被發現魂斷牛尾海，身上現螺旋槳傷痕，環境及生態局被詬病反應太慢，未及時作出適當措施保護鯨魚。局長謝展寰接受訪問表示，不自評功過，留待大眾判斷。又指漁護署已成立專責小組檢視法例及草擬應對方案，預計半年之內出爐。



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不自評處理鯨魚事件功過

七月中於本港西貢海域出沒的布氏鯨，事隔兩周後被發現魂斷牛尾海，身上現螺旋槳傷痕，環境及生態局及後被詬病反應太慢，未及時作出適當措施保護鯨魚。被問及會否覺得是上任以來的污點，謝展寰說：「我自己做得好唔好，我自己嘅功過，我諗就留返大眾去判斷。我自己喺度就唔自己去評核自己啦。」

政府之後聲稱採取四項工作，防止慘劇重演，包括預先制定處理方案，以及檢視法例可以改進的地方。他指，漁護署已成立專責小組，檢視現行法例可修改之處，以及草擬方案應對同類型事件，希望署方半年之內提交具體建議。小組亦會盡快與專家溝通，吸收經驗，以及研究加強公眾教育。

▼8月8日，漁護署人員到西貢萬宜水庫西壩掩埋布氏鯨屍體▼



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否認為發展而在保育上妥協

謝展寰上任之初提出採用「積極保育」概念，摒棄過往圈起具生態價值土地不准發展、只准保育的做法，對整體濕地進行規劃及管理，包括修復已荒廢地方，加強生態價值。他認為，這個政策方向可以減緩本港一直以來保育及發展之間的衝突。

新田科技城填平約90公頃魚塘作創科用地，影響達248公頃濕地敏感地區，多個環保團體早前聯合反對，批評政府以發展凌駕科學，違反濕地規劃指引。謝展寰否認由於發展壓力，所以在保育上作出妥協，強調仍有「環境影響評估」制度以客觀的科學方法平衡兩者，以維持濕地的重要性。

▼6月20日 9個環保團體發表聯合聲明 批發展計劃違反濕地規劃指引▼



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保育與漁農業 有發展空間

被問及濕地公園面積是否無可避免地有所縮減，他回應稱，「可能要睇吓將來嗰個計算先」，並指米埔附近濕地大多已被破壞，即使是魚塘，亦見管理不善，生態價值不算特別高，「你計返要修復嘅地方、要破壞咗嘅地方嘅時候，將來嗰個濕地公園系統嘅面積，係咪真係會少咗呢？其實我未必肯定呢一點。」

謝展寰指，未來保育與漁農業有很多一起發展的空間，濕地可用作養魚，同一土地保育之餘亦可發展漁濃業，相信整體生態價值會比現在好：「咁呢個我諗係會將我哋未來，我哋呢一個漁農業發展藍圖裏面，其中一個概念。」他舉例指，早前前往大灣區考察，當地以魚塘作為濕地生態系統，用之淨化水源，陸上則有不同貨櫃養魚，產量比傳統魚塘高出4倍。該地可吸引雀鳥，用作保育之餘，亦可發展漁農業，各方得益。

▼新田科技城構想圖▼

