近百義工到慈幼學校協災後清理　校長：回校路途倘安全可恢復面授

世紀暴雨過後，多區建築物均受水浸影響而破損，教育局周日(10日)宣布至少10間學校受暴雨影響，星期一未能開學，慈幼學校為其中之一。今（11日）接近80位家長義工、舊生等回校幫忙清理，慈幼學校校長陳婉琪感謝大家的幫忙，並強調只要學生回校的路途安全，就可以恢復實體面授上課。



新設施損毀嚴重

位於筲箕灣的慈幼學校受暴雨影響，今日未能復課，未來三日亦要以網課形式授課。學校外的地磚仍未鋪好，部份路段的地底管線外露。

今日有多位家長、舊生、老師回校幫忙清理，更有家長帶同小朋友回校幫忙。慈幼學校校長陳婉琪表示，修復工程正「全速前進」，至少接近80位家長義工、舊生等回校幫忙，暫時首要任務是清洗污泥及污水，才可知道設施的損毀程度。

互動體驗室未啟用已損毀

她表示，位於低層的UFO互動體驗室原打算9月8日進行開幕，但受暴雨影響，「未開始用，已經全部損毀。」她指，UFO 互動體驗室水浸超過一米，內裏的LED牆、音響、電掣、看台等均損毀，對此感到非常失落。

慈幼學校校長陳婉琪表示，修復工程正「全速前進」。（梁鵬威攝）

陳婉琪又指，今日有大約50位家長義工回校幫忙清理，「好感動，發揮團隊力量，原本UFO 互動體驗室淤泥厚成呎，竟然一個上晝，十幾位家長（幫忙下），下晝起碼見返外型，多謝所有家長義工幫手。」她又感謝家長的支持，主動提出幫助，星期日更有近一百名家長義工提出回校幫忙，但因當時再度出現黃雨，未能回校清理。

她表示，學校課室無受影響，只要學校外行人路修復完成，就可回復實體面授課堂，「只要返學途中安全就得。」但她強調即使學生回校，仍未能去特別室如圖書館等，因為損毀嚴重。

家長：可以出一分力，大家都好樂意參與。

有兩位兒子在慈幼學校就讀的陳小姐指，家長們「好想返嚟幫手，因為知校工一定搞唔掂。」今日開始上午以及下午各一批義工家長進行清理。她形容，一入到低層的UFO 互動體驗室「面目全非」，從水位線可見，水位曾深至及腰，她認為，學校放了很多心思設計新的互動體驗室，無奈學生未開始使用就損毀，感到可惜。陳小姐指，學校家長好熱心，「好錫學校」，可以出一分力，大家都好樂意參與。