世紀暴雨｜黃大仙北館底層嚴重水淹　領展：正與租戶商討租金事宜

一場世紀暴雨席捲全港，本港多區出現水浸，其中黃大仙受災嚴重，除有水湧入港鐵黃大仙站，領展商場黃大仙北館也出現水浸，底層幾乎「沒頂」。領展物業及停車場管理董事總經理黎漢明今早 （11日）在電台節目上指，租戶損失已交由保險公司及公證行點算，領展目前正與租戶商討租金事宜。



香港保險業聯會行政總監劉佩玲則在另一電台節目中指，如商舖有購買「店舖有財物全險」，水災也一定是保障範圍，店內裝修、工具、電器、存貨受損都可以索償，不過，店主在事發或事後宜盡量保留受損物品、或拍照，並交給保險公司，再由公證行評估損失情況。



▼9月9日 黃大仙中心北館水浸後滿目瘡痍▼



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租戶損失由公證行進行點算

領展物業及停車場管理董事總經理黎漢明今早在商台節目表示，黃大仙北館有水湧入後，在消防及商場職員協助已在周六（9日）早上將商場內積水抽走，並進行清理雜物及淤泥的工作。而租戶損失則由保險公司及公證行點算，他指部分租戶需使用電器，料需一段較長時間進行維修，方可復常。領展目前正與租戶商討租金事宜。

黎漢明指，香港早前受颱風蘇拉吹襲，加上今次這場暴雨，山上的樹枝及泥石有機會因而流至山腳，堵塞渠道引發水浸。他續指，領展將與渠務署商討給何提升商場去水、及防洪的能力，並會加強進行防水演練。

▼9月10日 領展覆蓋黃大仙中心北館水浸LG層▼



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暴雨下，柴灣環翠停車場也出現水浸，多架車輛損毀，黎漢明稱環翠商場有購買責任保險，受影響車主可聯絡商場，保險公司會作跟進。

汽車遇水浸沒頂 購「全保」方獲賠償

香港保險業聯會行政總監劉佩玲在另一電台節目提到，香港約有37%車主為車輛有購買俗稱「全保」的綜合車輛保險，如車主買的是全保，在正常用車情況下，車輛在在突如其來天災下受損，是屬於保障範圍內，車輛維修費、甚或全損（total loss）也可獲賠當時的市值。

她都提到，就今次情況，有不少商舖受災，如商舖有購買「店舖有財物全險」，水災也一定是保障範圍，店內裝修、工具、電器、存貨受損都可以索償，不過，她提醒店主在事發或事後盡量保留受損物品、或拍照，並交給保險公司，再由公證行評估損失情況。

▼9月10日 環翠停車場一片泥濘▼

