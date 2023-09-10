紅山半島山泥傾瀉｜圖則曝光　疑掘地僭建兩層　業主為前投行高層

歷時最長的黑色暴雨後，港島大潭白筆山豪宅屋苑紅山半島發生山泥傾瀉，第70，72及74號屋臨海方向的斜坡有山泥傾瀉，地基外露並懸空。72號屋有明顯危險，住戶需要疏散。《香港01》獲得這些獨立屋的圖則，對比現場圖片，涉嫌有明顯的僭建，疑向下掘地僭建多兩層，亦涉霸佔官地建花園。

警方指，有屋宇署職員欲進入紅山半島視察樓宇安全事宜，被業主拒絕。72號屋的業主，為經營前投資銀行黑石集團的高層Anthony Steains。



【紅山半島山泥傾瀉】72、74號屋圖則，只有四層，外加一個泳池。

72、74號屋圖則只有四層 疑向下掘多兩層改動泳池

根據記者獲得的圖則，紅山半島72號屋，除泳池外共有四層，泳池本應在最低一層。不過根據記者現場拍攝的圖片，發現72號屋，或向下僭建多一層，並將泳池再向下移。

而相鄰的74號屋，圖則與72號屋一樣，但現場所見，則向下僭建多兩層。

【紅山半島山泥傾瀉】70號屋圖則，只有三層，外加一個泳池。

70號屋圖則只有三層 涉官地僭建構築物已塌陷

70號屋是另一款核准圖則，根據圖則只有三層，泳池為獨立屋的邊緣。但現場所見，有草坪、圍欄等涉嫌在官地僭建的構築物，已塌陷到山坡上。

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72號屋曾因僭建被釘契 2006年解除

屋宇署和土力工程處人員，今日（9月10日）到場視察，消息指，當局派員視察後，發現部份建築物，懷疑涉僭建及非法佔用官地，需進一步調查。

翻查資料，72號屋2001曾因僭建釘契，但2006解除；70、74號屋近20年一直無釘契。

根據2009年的衛星圖，可見70號屋疑佔官地的花園已存在，2023年6月的衛星圖片，亦可見到有花園。

業主身份顯赫

72號屋的業主，為經營前投資銀行黑石集團的高層。2015年，黑石將香港的購併顧問業務部，轉讓給Anthony Steains持有的公司Comprador Limited（慷博有限公司）。

另外兩幢危樓獨立屋的業主，為數碼港首席投資官陳覺忠，公關界名人、滙豐銀行前亞太區市場部主管袁慧明。