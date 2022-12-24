基層醫療藍圖｜盧寵茂：非指針對基層人士　重點預防及管理慢性病

政府早前公布《基層醫療健康藍圖》，推出多項措施，包括「慢性病共同治理計劃」等。醫務衞生局局長盧寵茂今日（24日）在電台節目表示，所謂基層醫療並非指針對基層人士，是為全港市民提供預防性、連貫性的醫療服務，當中尤其針對慢性病，若及早發現及管理好慢性病，長遠可避免4萬多人因慢性病死亡。



至於政府鼓勵「一人一家庭醫生」下市民勿隨便換醫生，盧寵茂稱家庭醫生等於大家的家庭成員，雙方要建立互信關係，對方亦熟悉其病史等：「即係結婚要建立關係，唔能夠隨隨便便離婚，當然有日想離婚可以，但唔係成日做。」



▼12月19日 政府公布《基層醫療健康藍圖》▼



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盧寵茂表示，《基層醫療健康藍圖》中的基層醫療並非指針對基層人士，是為全港市民提供連貫性醫療服務，重申醫療架構分三層，第一層即代表基層，並非指服務對象。他稱基層醫療中，預防最重要關鍵，當中「慢性病共同治理計劃」亦是針對糖尿病、高血壓等常見慢性病，冀達到早發現、早治療目標。

他說，香港屬長壽之都，預料2039年長者人口超過250萬，慢性病人口達300萬，佔總人口三分之一；該些慢性病初期一般無病徵，出現徵狀時已有三分一人有併發症，最常見糖尿病及高血壓併發症是中風、心臟病、腎衰竭等，早發現可預防併發病，做好管理長遠可避免4萬多人因慢性病死亡，故計劃會資助風險篩查及慢性病管理。

醫務衞生局局長盧寵茂。（資料圖片/梁鵬威攝）

問及計劃只提供半額資助或不足夠，盧寵茂稱不應與公立門診比較，因公立門診不負責做篩查工作，目前計劃用資助一半形式推行，但後續會與業界及病人組織商量，定立合理數字、資助金額，現時估算篩查及管理價格是參照現時公私營門診合作水平定資助額。他重申，對於弱勢社群，包括取綜緩或高齡津貼人士仍會有安全門，令他們享免費服務，政府會設特別藥物名冊，大規模採購、策略上非專利或少數專利藥物，減低病人藥費負擔。

至於醫生人手方面，他稱現時基層醫療名冊中的2,000多名醫生只屬起點，希望市民可踴躍參與，但認為病人「唔會一次過出現」，未來會鼓勵同業加入，包括中醫、牙醫及其他輔助性醫療，例如藥劑師及物理治療師等，亦會有重點職能人才培訓。

他稱，今次藍圖鼓勵市民「一人一家庭醫生」，強調「睇醫生要夾」，不應隨便轉換，又指家庭醫生等於大家的家庭成員，應十分了解病人病史、藥物敏感情況等，才可做好健康管理，雙方需建立互信關係。

特殊情況例如搬屋要轉，係絕對容許……但好似結婚、建立關係，唔能夠隨隨便便離婚，當然有日想離婚可以，但唔係成日做。 盧寵茂

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