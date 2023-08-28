天瑜爸爸本週起接受電療 向愛女交代病情勾手指約定不會放棄

天瑜爸爸早前確診惡性肌肉腫瘤，及後發現亦患上原發性肺腺癌，需要進行電療和接受藥物治療。他上週六（26日）發佈一段影片，向女兒天瑜交代自己的病情，指一星期要去醫院五次進行電療，探望愛女的次數會變少。



以「螞蟻」比喻癌症 向愛女訴說病情

在影片中，天瑜爸爸先向天瑜以「螞蟻」來比喻癌症，稱手裏跑進了「螞蟻」，要找醫生幫忙將「螞蟻」抓出來。他向愛女展示了一下手臂，指自己本星期開始便要進行電療，並向她細心解釋甚麼是電療，「妹妹知不知道甚麼是電療？你以前也做過，會戴著模具套著頭睡在床上。那時候你有吃一些睡覺藥，雖然很害怕，但最後很勇敢地克服了。」

一星期到醫院接受5次電療 約定和愛女一樣勇敢

天瑜爸爸表示本週開始接受電療，一星期去五次，探望愛女的次數可能會減少。他稱讚天瑜以前打仗的時候很勇敢，「爸爸會和你一起打仗，像你一樣這麼勇敢，快點康復就可以每天來探望你了。」影片最後天瑜爸爸與天瑜勾手指約定：「爸爸會很努力打仗，不會放棄，我們一起加油，一起康復好嗎？」

天瑜爸爸與天瑜勾手指約定不會放棄。（Facebook：天瑜醫療事故關注組）

不少網民都為天瑜爸爸禱告，並留言鼓勵他：「爸爸同天瑜都要加油!」、「願你勇敢面對，早日康復。」