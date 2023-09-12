周永恆向警員吐口水　對案發有異議未能判刑　押後待辯方索指示

藝人周永恆疑因與妻子爭執，出言恐嚇對方，被捕後拒絕配合警方打指模，又向警員吐口水。他早前承認襲警及抗拒警員兩罪，案件原定今（12日）在屯門法院判刑，惟周無法同意感化報告內容，對案發事件始末有很大異議，裁判官遂將案件押後至9月21日，以待辯方律師進一步索取指示，確認周是否仍要維持認罪。



周在庭外表示，需時消化感化報告內容，並指他原已打算入獄，但單靠認罪不足以顯示其悔意，現需「揾個位俾呢個悔意出現」。提及子女時，周更一度哽咽稱：「最心噏係件事完唔到，我又唔知點同仔女解釋。」他直言，只對家人感後悔，而非對警員感後悔，惟現時「想孭上身都孭唔到」，只盼下次聆訊可以了結事情。



被告周永恆（38歲），承認「抗拒執行職責的警務人員」及「襲擊執行職責的警務人員」兩罪。控罪指，周永恆於2023年4月20日在元朗警署報案室內抗拒正當執行職務的偵緝警員9085；並在警署報案室外襲擊偵緝警員9085。

裁判官指周無法同意報告 辯方押後獲批

案件原定今午判刑，惟裁判官甫開庭便指，周無法同意感化官為他撰寫的感化令報告內容，遂問辯方律師需否押後案件，以了解周是否仍想維持認罪答辯。律師申請押後至9月21日再訊，獲裁判官批准。

周在庭外受訪時表示，感化報告有些不清晰的地方，與他向感化官所述的「有啲唔同」，他亦無法理解固中一些法律原則，因此需時進一步理解消化。他對現時狀況有些擔心，因其金錢、時間和情緒成本不足以再糾纏下去。

周永恆庭外指「唔係對住啲警察後悔囉」 感慨「做人好攰」

他又指，原預計要入獄數周，「寧願係咁」，但需「有悔意地去找呢條數」。他直言：「咁我要揾個位俾呢個悔意出現囉，我而家重新去揾緊，先可以去認罪。如果唔係好似無位有悔意去認罪…我以為認罪就係悔意，原來唔係嘅，原來想找數都唔得嘅。」

問及是否早有心理準備判監，周指：「其實今日預咗翻唔到去添㗎。」他與妻子今日出門時，仔女「好似知道啲嘢咁」，不讓二人離開。提到此處，周哽咽稱：「最心噏係件事完唔到，我又唔知點同仔女解釋，又唔想搞到咁複雜，始終本身係屋企家事⋯其實我好後悔囉，但係唔係對住啲警察後悔囉，係對住屋企人好後悔囉，搞到好似而家想孭上身都孭唔到咁。」他表示，只想盡力做好眼前的事，「做翻個正常人」，「唔好成日係呢啲咁嘅漩渦入面」，感慨「做人好攰」，現只希望下次聆訊時案件可以告一段落，讓他日後能夠踏實做人。

案件編號：TMCC866/2023