數碼港資料外洩｜可能被盗資料種類、如何確認是否受影響一文看清

數碼港上月疑遭黑客組織盜取逾400 GB個人資料，相關黑客組織今日（12日）更最新聲稱相關資料「已洩漏」（released）。數碼港下午指，根據現有調查結果，該資料包括個人姓名及聯絡方法、員工、前員工及求職者的資料以及少量的信用咭資料。數碼港稱已直接聯繫可能受影響人士，並會向他們免費提供由專業保安顧問負責的身份監察服務。今次資料外洩事故可能被盗資料種類、市民如何確認自己是否受影響，一文看清。



數碼港。（資料圖片）

1.哪些資料受影響？

數碼港指被存取個人資料可能包括：

．一定數量個人資料，只限於名稱及聯絡方法 (電話號碼、電郵)



．員工、前員工及求職者的資料 (包括身份證號碼、相片、出生日期、住址、受僱資料、社交媒體帳戶、學歷及銀行戶口資料)以及少量員工及前員工的健康資料



．少量信用咭資料



2.應如何確認自己是否受到影響？

．數碼港稱如果認為相關人士可能受到影響，數碼港會通知他們，如市民認為自己可能受到影響，則可與數碼港聯繫(infosecurity.cs@cyberport.hk)。



香港時間9月12日早上，有Twitter/X用戶發貼文，張貼出Trigona網站的截圖，貼文指Trigona「已洩露」從數碼港系統取得的個人資料。（Twitter截圖）

3.若擔心資料可能被盜用可如何防範？

．數碼港稱鼓勵任何相關人士留意其帳戶中的任何可疑活動或通知，而為審慎起見，可能採取一些額外措施，包括定期更改密碼，並確保您不會在多個帳戶中使用相同的密碼。



4.若受到影響應該採取什麼措施？

．數碼港稱如果認為相關人士可能受影響，數碼港會通知他們，數碼港將就個別情況由專人處理。



5.何時完成調查？

．數碼港稱正非常嚴肅地處理此事，並聘請了獨立網絡安全專家來調查和補救。期間，數碼港已即時加強網絡及系統的安全措施，進一步深化數據安全及保護。



6. 身分監察服務供應商會為有什麼服務？

．數碼港將委託第三方服務供應商，爲受影響人士提供額外的專業身分監察服務，費用全免。服務詳情將於稍後公布。

