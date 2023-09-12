迪士尼FROZEN魔雪奇緣11.20開幕前三日搶先玩　僅限港澳居民入場

香港迪士尼樂園度假區今日（12日）正式公開全球首個及最大的《魔雪奇緣》(《FROZEN》)主題園區「魔雪奇緣世界」（WORLD OF FROZEN），11月20日正式開幕，以「夏雪節」作為主題。



港澳粉絲不用等到11月20日，園方公布，港澳居民可於Klook 購買早鳥門票，於11月17、18或19日，上午11時至下午3時可搶先玩，成日票價價為980元購買門票的市民可獲得一個魔雪奇緣世界購物袋以及一套明信片。



全球首個及最大的《魔雪奇緣》主題園區「魔雪奇緣世界」，將於11月20日在香港迪士尼樂園正式開幕。（梁鵬威攝）

迪士尼樂園今日安排傳媒率先參觀《魔雪奇緣》主題園區「魔雪奇緣世界」，可見到以「借景」設計方式將大嶼山的天然地貌融入。園區分為阿德爾小鎮以及阿德爾森林兩個部分，在小鎮部分重現了冰山、冰雪皇宮、鐘樓廣場、阿德爾城堡、友誼噴泉、國王橋等場景。旅客可於鐘樓廣場內找到魔雪奇幻之旅入口。

在阿德爾森林中設配合一家大小玩的過山車—雪嶺雪橇，當過山車駛至戶外部份時，旅客將飽覽阿德爾森林，包括極具特色的瀑布。

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「搶先玩」限11月17至19日上午11時至下午3時

園方公布「魔雪奇緣世界」（WORLD OF FROZEN）11月20日正式開幕，不過持港澳身份證市民可於Klook 購買「搶先玩」門票，在開幕前三日前即11月17、18或19日，上午11時至下午3時進入魔雪奇緣世界。

成人票價為980元，兒童票價則為780元，0至2歲小童免費入場，相對園區開幕後的周末假期收費，分別貴約40%和49%。不過園方指，購買「搶先玩門票」的市民可獲得一個魔雪奇緣世界購物袋以及一套明信片，於樂園任何商品點單筆交易消費額滿400元亦可享有八折優惠。

即日至明年2.29多付$199可提早一小時入場坃

除此之外，迪士尼樂園亦於9月8日至下年2月29日期間推出售價199元的提早入園證。持提早入園立旅客可於正式開放時間提早1小時進入樂園。持證者需持有效樂園門票，方可於提早入園證有效日期當日進入樂園。