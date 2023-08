迪士尼酒店暑假入住率逾九成　增聘500人迎11月魔雪奇緣世界開幕

通關以後迎來第一個暑假,來港旅客大增,香港迪士尼樂園今日(14日)表示,暑假期間,園內三間酒店入住率均超過9成,雖然暫時未知入園人數有否回到疫情前水平,但對前景持「保守性樂觀」。加上魔雪奇緣世界預料於11月開幕,樂園期望再招聘約500名工作人員。



香港迪士尼營運高級副總裁施保添今日表示,迎來開關以來第一個暑假,園內三間酒店入住率均超過9成,樂見內地旅客以及海外旅客到樂園遊玩。他根據旅發局數字表示,來港選擇到香港迪士尼遊玩的旅客比疫前多。

他又提到,現時到樂園遊玩的旅客願意花費更多購買週邊商品,加上因晚上有全新的煙花表演,更多旅客逗留至閉園前,因此旅客在飲食上花費亦有所增加。

施保添表示,自通關以來舉辦數次招聘日招聘人手,目前已聘請接近1,000位工作人員。但他認為,香港失業率低加上酒店業亦逐漸開始聘請更多人手,與同行競爭變大,因此招聘上面對一定的困難,其中,房務人員最難招聘。

他又相信,抵港航班未回復至疫情前對入園人數造成一定影響。因此,他對樂園前景持「保守性樂觀」。

施保添表示,魔雪奇緣世界預料於今年11月開幕,園內充分運用大嶼山的景觀設計園區,令人猶如置身於冰雪奇緣,「You are in the world of Frozen. You are in Arendelle. (你猶如置身於冰雪奇緣,置身於阿德爾王國)」。為應付新園區運作,香港迪士尼樂園將於8月底舉行招聘日,期望能招聘500位員工以維持樂園運作。