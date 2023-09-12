九巴要求退休員工轉用「樂悠咭」乘車　料每月可賺取40萬政府補貼

目前九巴退休員工及家屬憑「退休證」及「家屬證」，不需付款可免費乘搭九巴、新巴及城巴。據了解，九巴本月初要求60歲或以上相關合資格人士，改為使用「樂悠咭」乘車，涉及車資會每月分兩期退還退休員工及家屬。九巴可藉此從政府收到兩元乘車優惠計劃補貼，每月金額涉及40萬元，而非如現時屬「零收入員工福利」。



立法會議員楊永杰批評，九巴此舉等同把公司福利轉嫁予政府承擔，變相由納稅人埋單，缺乏社會責任，建議政府介入禁止。工會則指，部份已退休員工靠生果金渡日，要求他們先付款後退還，令他們很悲慘，要求政府盡快堵塞兩元乘車計劃漏洞。



九巴則回覆指，已按計劃更新60歲或以上退休員工及家屬享用免費乘車的安排。



九巴月初要求60歲或以上退休員工及家屬，改為使用「樂悠咭」乘車。（資料圖片／鄭子峰攝）

約2000名合資格人士受影響

新政策之下，由於合資格人士最後會獲九巴退還車資，他們仍可享用免費乘車的褔利。不過由於兩元乘車優惠計劃之下，政府會為需向各公交營辦商發還的補貼金額，變相九巴可透過要求退休員工使用「樂悠咭」，獲取政府的補貼金額。

政府於2020年初擴大兩元乘車優惠計劃，將合資格年齡由65歲降至60歲。據了解，九巴今次新政策是為了配合此安排，而九巴不是唯一一間專營巴士公司推行相關措施。據悉，九巴約有2,000名合資格人士受影響，而九巴在新政策之下可從政府收到的補貼，每月金額涉及40萬元。

工會強烈反對 指令領取生果金退休員工負擔重

汽車交通運輸業總工會九巴分會主任黎兆聰指，九巴內部文件顯示新政策會於本月1日起實施，惟相關資訊上周日（3日）才於九巴員工網公布。工會對新政策表示強烈反對，並指已分別向運輸署及勞工處反映，本周內會與公司開會協商。他指出，「退休證」為九巴內部文件，質疑為何員工褔利會以「樂悠咭」取替。他認為九巴此舉等同動用公帑提供員工褔利，政府有需要盡快堵塞漏洞。

個褔利係我哋行之有效最有利嘅褔利嚟嘅，點解會轉嫁咗畀納稅人呢？ 汽車交通運輸業總工會九巴分會主任黎兆聰

黎兆聰又指，部份已退休員工已經沒有收入，靠生果金渡日，要求他們先付款後退還，亦有困難：「你要佢付款，係相當之悲慘，佢係冇能力去付呢啲費用，咁你點可能叫佢畀咗錢先呢？」

汽車交通運輸業總工會九巴分會主任黎兆聰（右）指，工會對新政策表示強烈反對，並指已分別向運輸署及勞工處反映，本周內會與公司開會協商。（資料圖片／羅國輝攝）

議員批評九巴搵政府着數 促政府堵塞漏洞

立法會議員楊永杰批評九巴利用「樂悠咭」搵政府着數，完全缺乏社會責任，促請政府介入調查，並嚴厲禁止有關操作。他建議重新釐定巴士服務指標及監察機制，提升公共交通服務表現。

另一立法會議員何敬康指，九巴涉嫌利用兩元乘車優惠漏洞，將公共資源變為公司收入，不但顯示其沒有履行社會責任之心，甚至與騙取政府補貼無異。他認為政府必須禁止九巴實行有關安排，並嚴正跟進和全面徹查事件，遏止任何濫用政府資源的操作。

九巴：對退休員工及家屬退休員工及家屬

九巴回覆查詢表示，九巴按計劃更新60歲或以上退休員工及家屬享用免費乘車的安排。九巴一直承擔合資格人士的應付車資作為福利，是次安排對他們一向享有之乘車福利維持不變。