逾半受訪九巴員工不滿現時薪酬待遇　工會建議今年加薪7%

水水肖息有巴士及運輸工會聯同立法會議員周小松今日（30日）舉行記者會，發布九巴員工薪酬期望及延長退休年齡調查結果，當中逾半受訪九巴員工不滿現時薪酬待遇，在薪酬期望上，則有53.6%受訪者期望加幅為7%以上，另有33%受訪者期望加幅為5%至7%。



工會建議九巴今年加薪7%，並延長員工退休年齡至65歲。周小松指，隨著經濟復甦，料九巴未來客量會上升，加上三隧的隧道費用將來下調，將有利九巴經營成本下降，改善盈利，認為工會提出的加薪7%合理。



香港專營巴士僱員總工會及香港運輸物流工會聯會在今年2至5月進行調查，收集九巴員工對薪酬調整及延長退休年齡的意見。調查共收到1,012份有效問卷，當日逾九成受訪者是巴士車長。

在薪酬期望方面，53.6%受訪者期望加幅為7%以上，另有33%受訪者期望加幅為5%至7%。問到期望以上加幅的原因，逾九成受訪者表示因通脹因素、其次因經濟復甦。

五成半受訪者不滿現時薪酬待遇

對於現時的九巴薪酬待遇，近五成半受訪者表示不滿意或非常不滿意。78%受訪者希望九巴設月薪僱員恆常增薪點，近九成受訪者表示需增加員工專科醫療福利。有五成半受訪者不認同現時九巴薪酬福利能有效吸引年輕人入行。

至於退休年齡方面，近八成受訪者贊同九巴退休年齡應由60歲延長至65歲，當中半數人認為這樣可解決公司人手短缺問題。

兩工會指，九巴員工過去三年僅加薪一次，幅度為3.5%，有關加薪幅度跑輸過去幾年通脹總和，要求九巴本年度為員工加薪，底薪加幅建議不少於7%；並促九巴延長員工退休年齡至65歲，同時設立月薪僱員恆常增薪點，以挽留資深員工。

過去三年僅加薪一次

勞聯立法會議員周小松表示，現時運輸行業平均入息中位數為23,490元，惟九巴車長底薪僅約1.7萬元至1.8萬元，員工需加班、以長工時才能賺取足以養家的薪酬。他續指，隨著經濟復甦，九巴未來客量會上升，加上三隧隧道費用將來下調，有利九巴經營成本下降，改善盈利 ，認為工會提出的加薪7%合理。