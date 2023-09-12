鯨魚．香港｜今日日間無發現鯨蹤　漁護署南區派傳單籲勿出海觀鯨

本港再現鯨蹤，漁護署分別於昨日（11日）上午及傍晚於港島南區水域發現有鯨魚出現。環境及生態局指，今日（12日）截至下午5時，漁護署及相關部門並沒有發現鯨魚的蹤影及船隻在該水域進行觀鯨活動，亦沒有收到有關鯨魚在其他水域出沒的報告。署方在香港仔、深水灣一帶碼頭派發傳單，以及透過海事處的協助，提醒大眾注意有關規定。



當局未有回覆會否考慮設立禁船區，只稱漁護署現正積極加強公眾教育，包括向全港中、小學校介紹有關漁護署於今學年開展「尊重、愛護及欣賞海洋野生動物活動」，透過舉辦一系列教育及宣傳活動，亦會在今年內與非政府機構舉辦大型教育公眾活動、講座、研討會等。



▼9月12日 漁護署稱相片顯示鯨魚背部有傷口▼



7月中於西貢海域出沒的布氏鯨，兩周後不幸死亡，身上現螺旋槳傷痕。當局其後表示，日後會預先制定處理方案，以應對下次出現同類情況，預計半年來出爐。不過方案未有，則再有鯨魚訪港。

當局未有正面回答會否考慮設立禁船區

環境及生態局表示，漁護署已於昨日及今日分別發出新聞稿及社交媒體訊息，強烈勸喻市民不要乘船出海觀看或追蹤有關鯨魚；漁護署聯同水警及海事處已在曾發現有鯨魚出沒的水域派員加強巡邏，在場的政府人員會指示接近該水域的船隻注意有關情況，如在海上發現鯨魚出沒時，亦必須保持不少於100米距離，減慢船速盡快離開，否則政府人員可能會採取執法行動。漁護署亦透過在香港仔、深水灣一帶碼頭派發傳單，以及透過海事處的協助，提醒大眾注意有關規定。

對於會否考慮設立禁船區，當局未有正面回答，僅指政府正從多方面積極加強保護海洋哺乳類動物及就有關突發事件的應變。漁護署現正積極加強公眾教育，提高公眾正確對待海洋野生動物的意識，包括已透過教育局的協助，向全港中、小學校介紹有關漁護署於2023/24學年開展的「尊重、愛護及欣賞海洋野生動物活動」，透過舉辦一系列教育及宣傳活動，加深學生對香港海洋環境和野生動物的認識，提高他們尊重、愛護和欣賞海洋資源的意識；亦會在今年內與非政府機構舉辦大型教育公眾活動、講座、研討會等。

▼9月11日 港島南水域再現鯨蹤▼



+ 1

半年之內完成檢視法例及草擬應對方案

當局重申，漁護署亦會成立專家小組，檢視現行法例及守則是否有修改的空間，並會參考相關地方在保護海洋哺乳類動物工作方面的經驗，以助日後處理類似情況，並將爭取在半年之內完成檢視法例及草擬應對方案。

當局表示，漁護署會繼續聯同水警、海事處、政府飛行服務隊及香港海洋公園保育基金全力搜索有關鯨魚的蹤影，以期讓專家可盡快觀察及評估有關鯨魚的健康狀況，以制定合適的措施。如發現鯨魚出沒而附近有船隻，在場的政府人員會立即指示接近鯨魚的船隻離開，並會對拒絕合作的相關人士採取執法行動，以確保鯨魚不會受到船隻滋擾。