鯨魚出沒｜保育團體料屬侏儒抹香鯨　難判斷有否受傷　促設禁船區

港島南區水域發現有鯨魚出現，香港海豚保育學會會長鄭家泰今早（12日）在電台節目上指，估計或屬侏儒抹香鯨或小抹香鯨，暫未知是成年或幼年鯨魚，詳細要待有更多資料或樣本才能確定。他也指出，侏儒抹香鯨近岸的話，動作會較慢，似是水面飄浮多，目前也難判斷鯨魚有否受傷，但在相片及影片所見，鯨魚身上則未見明顯傷口。鄭家泰呼籲市民不要外出觀鯨，並希望當局可安排水警船，盡量定出禁船區。



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香港海豚保育學會會長鄭家泰在商台節目表示，港島南區水域出現的鯨魚，估計或屬侏儒抹香鯨或小抹香鯨，兩種鯨魚外貌相似，較難分辨，詳細要待有更多資料或樣本才能確定，目前也未知其身長，未知是成年或幼年鯨魚。

他續指，如鯨魚屬侏儒抹香鯨，這種鯨魚較少在近岸出沒，所以以往較少機會觀察，而牠們靠近岸的話，動作會較慢，似是水面飄浮多，與網上影片所見類似，目前難判斷鯨魚有否受傷，但在相片及影片所見，鯨魚身上則未見明顯傷口。

香港海豚保育學會會長鄭家泰（圖中）。 （資料圖片／勞敏儀攝）

鄭家泰又提到，如動物在海中可自己游水、覓食，便不建議任何人為方法捕捉及治療，因為捕捉、運送會為動物帶來很大壓力。即使動物情況轉差，都要考慮動物福利，他特別提到，抹香鯨較少靠岸，較怕人、會避船，如遇捕捉，反應會激烈，會噴墨、甚或有機會咬人，所以不建議漁護署或海洋公園嘗試捕捉。

他呼籲市民不要外出觀鯨，如果要觀鯨，就要檢視目前的守則是否足夠。他也希望警方或漁護署安排水警船，盡量定出禁船區，參照守則，則應限制船隻距離鯨魚500米範圍。

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