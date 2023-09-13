黑客入侵數碼港｜電腦專家指新加坡會即時罰款　議員促加強監管

數碼港被黑客入侵，多達400GB的資料被「撕票」放到暗網免費下載。電腦安全研究員賴灼東質疑，黑客利用數碼港兩年前的漏洞成功盜取資料勒索，令人錯愕，形容是「嚴重疏忽」，加上黑客會互通漏洞資訊，可能持續有不同黑客上門勒索。他又提到，新加坡早年修訂法例提高罰款，當機構出現資料外洩會即時罰款，相反本港法例欠缺阻嚇力。



立法會保安事務委員成員吳傑莊指出，事故反映數碼港網絡安全意識不足，非常嚴重，認為政府需要加強監管資料管理人，並訂立應變方案。



電腦安全研究員賴灼東在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，數碼港管理不同初創及科技公司，以其規模沒可能遇上這種事故，而且今次黑客利用過兩年前的漏洞進行攻擊勒索，但數碼港本應有滲透性測試及定期修補漏洞，最後仍發生這種事件，令人錯愕，明顯是嚴重疏忽。

賴灼東：數碼港仍有在線系統存漏洞

他又指，資料顯示數碼港現時仍有互聯網在線系統存在漏洞，而黑客組織會私下互相聯絡，「好似新年咁，呢個擺盤桔（勒索）喺你門口，隔兩三日第二個組織又擺盤桔，好嚴重」，他過往曾協助受勒索機構，即使繳交贖金不代表資料不會外洩，更可能有第二個黑客組織找上門，「過幾個月又有第二間，畀得一次畀唔到第二次」。

賴灼東又提到，新加坡早年已修訂法例，當企業出現資料外洩，無論發生原因為何，都可以被罰款100萬新加坡幣或該公司當年的10%收入，「一嚟即刻罰咗先，唔係等你主動報案先做嘢，係好果斷咁強化地位，對商業價值有信心。」相反私隱專員公署只能針對事件調查和警告，目前無法例可針對懲罰資料外洩，欠缺阻嚇力，促政府檢討政策。

賴灼東。﹙洪業銘攝﹚

私隱署建議機構經「資料外洩事故」作通報

現時，私隱專員公署設有「資料外洩事故通報」，法例沒有規定資料使用者就外洩事故通知私隱署，但建議資料使用者作出通報，以妥善處理有關事故。

而根據《私隱條例》，列明要求資料使用者採取一切切實可行的步驟，保障個人資料不會未經授權或意外地被查閲、處理、刪除、喪失或使用，私隱專員可向證實違規者發執行通知要求糾正，違反執行通知者最高可判罰款5萬元及監禁兩年，加每日罰款1000元；重犯者最高可被判罰款10萬元及監禁兩年，加每日罰款2000元。

吳傑莊。（盧翊銘攝）

吳傑莊：立法即時懲處需社會共識

立法會保安事務委員成員吳傑莊表示，數碼港外洩資料涉及員工敏感資料，反映網絡安全意識不足，事件非常嚴重，認為政府有需要加強監管資料管理人，一旦資料外洩可以有機制及行動處理，至於是否需要仿傚外地，當出現事故就即時懲處，他認為需要社會共識。

他又指，黑客會四圍「搵食」，估計本港不只數碼港受到勒索，相信立法會相關的委員會將會討論事件，「唔係指責完黑客就算，係要有應變方案」。

孫東：香港法律可「起到作用」嚴懲

創新科技及工業局局長孫東今日在另一場合時，被問到現時本港沒有針對資料洩漏的懲罰條例，他只重申網絡犯罪與其他現有的罪行都屬於「犯罪行為」，強調香港相關的法律「是可以起到作用，這點請市民不要擔心，一旦我們調查清楚，一定會進行法律上的嚴懲。」