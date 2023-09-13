網絡警政國際論壇｜公安部副部長：黑客滋生　支持警隊維護安全

數碼港近日遭黑客入侵，引起社會對網絡安全的關注。由警務處主辦的「網絡警政國際論壇」，今（13日）起一連三日舉行。政務司司長陳國基致辭時表示，警務處不遺餘力打擊網絡犯罪。而公安部副部長陳思源亦指，、黑客攻擊肆意滋生，支持警務處開展交流合作，並提出三點倡議，包括開放包容、密切溝通及取長補短，共同維護網絡安全。



「網絡警政國際論壇」首次在香港舉辦，今午於金鐘香格里拉酒店揭幕，有超過40個國家或地區的警隊高層或網絡安全專家參與，包括法國、澳洲、以色列等。中國公安部副部長陳思源、政務司司長陳國基、保安局局長鄧炳強及警務處處長蕭澤頤參與開幕儀式。場外的保安非常嚴密，有多名軍裝警員巡邏，並停泊最少三輛警車。

陳國基︰警務處不遺餘力打擊網絡犯罪

政務司司長陳國基致辭時表示，特區政府致力維護數碼世界安全，警務處不遺餘力打擊網絡犯罪，抓緊科技進步機遇，並提升警務水平，亦因應網絡發展加強公眾教育。他又強調，網絡安全和網絡犯罪超越了地理界限，本港在新的數碼年代，需要與各地的執法機構，共同合作打擊跨境網絡犯罪，以及交流經驗。

中國公安部︰貫徹一國兩制方針支持警隊

中國公安部副部長陳思源則表示，網絡賭博、電訊網上詐騙、黑客攻擊等新型網絡犯罪，翻陳出新及肆意滋生，具有跨國及多樣性，因此認為香港警務處主辦的論壇，切合當前形勢。他指，公安部將堅定不移地貫徹一國兩制方針，支持警務處開展交流合作，共同維護網絡和平。

陳思源並提出三點倡議，堅持開放包容，加強戰略互信、共享網絡威脅訊息，共同研究制訂網絡安全空間的國際規則，以聯合打擊網絡犯罪；堅持密切溝通，完善協調機制，以預防AI及雲數據等網絡犯罪，共同提升執法能力；互建互助共贏，取長補短，堅持多邊參與，共同維護網絡安全。

陳思源又說︰「中國有句諺語『人心齊，泰山移』，讓我們借步此次論壇，加深彼此認同 深化彼此合作，為推動構建普遍安全的人類命運共同體，做出更多新的貢獻。」