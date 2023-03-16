消委會指家用監控鏡頭現網絡安全隱患廠商責任大　促重新檢視產品

消委會公布多項測試結果，當中十款家用監控鏡頭中，只有一款符合歐盟要求，消委會總幹事黃鳳嫺今日（16日）指家用監控鏡頭產品出現網絡安全隱患，消費者並不能控制，故廠商的責任非常大，促請廠商重新檢視產品，並加強其網絡安全。



消委會測試市面10款監控鏡頭，發現9款存有不同的安全漏洞。（歐嘉樂攝）

黃鳳嫺今早在電台節目中指，家用監控鏡頭產品出現網絡安全隱患，消費者並不能控制，故廠商的責任非常大，應使用更高規格的標準，並將所有數據加密，促請廠商重新檢視產品，並加強其網絡安全，例如需要多重認證，或限制密碼嘗試的次數。

而用家則可留意產品有沒有網絡安全的認證，使用時在有需要時才打開鏡頭，不要長開，亦不要使用公共Wifi或電腦打開鏡頭的應用程式，密碼都需要隨時間而更改，並更新程式的韌體。當發現鏡頭或被入侵時，最好便是還原原廠設定。

消委會於2022年全年，共接獲195宗投訴，比2021年的40宗增3.875倍。（資料圖片）

黃鳳嫺又指電動車收到的投訴亦有所增加，消委會在2020年只收到20宗，但22年195宗，大多是新車為主，133宗是送貨延誤，她提醒買家買車時要睇清條款及可向車行查詢有機會發生變數，而車行都有責任作出提醒及交代可能發生的延誤。

黃鳳嫺又提到不少人購買寵物保險時以保費為標準，但理賠時所得的賠償亦會有分別，買家選擇時亦應要留意，她又指買保險時「魔鬼永遠在細節」，要留意條款及所包內容，因應負擔能力及寵物情況而決定購買的保險方案。