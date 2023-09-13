足球員葉嘉宇涉姦17歲女生　遊車河後車上聊天時犯案　裁強姦罪成

曾效力港超聯球員理文的足球員葉嘉宇，涉結識一名17歲女學生後，相約女生晚上外出。葉駕車載女生到大潭，兩人在私家車後座聊天期間，他疑趁機將女生強姦。葉否認1項強姦罪受審，陪審團經退庭商議，今（13日）在高等法院以五比一裁定葉強姦罪成。法官把案件押後至10月5日進行求情和判刑，期間待索取被告的背景報告，以及事主的創傷報告，原獲保釋的被告需還押看管。



被告葉嘉宇，26歲，被控於2021年3月16日，在香港大潭強姦X。X案發時17歲。

被告葉嘉宇否認一項強姦罪，在高等法院受審。(劉安琪攝)

案發前數天海旁認識

事主X於審訊時供稱，她和朋友於2021年3月11日晚上，在小西灣海旁聊天，期間一起唱歌。在旁的被告聽到後，稱讚她唱歌很好聽，因此聊天和交換Instagram 帳號。之後，兩人幾乎每天都會透過Instagram 閒談。被告於案發日在小西灣踢完足球後，邀請X一同晚膳，並開車接X去太安樓買食物。他提議到筲箕灣進食，但最後開車到大潭。

後座聊天突然親吻

用膳後，X和被告在後座聊天，被告突然吻她，又攬著她的腰，X嘗試推開但不果。X當時問被告是否有女友，以及是否其他人這樣調情，被告回應：「你咁睇我架。」X感到十分不好意思，便拍拍被告以示安撫。

事主x稱反抗只想快完事

被告之後繼續強吻她，又脫下X的褲子和抬高她的腿。X表明：「唔好。」被告回應：「唔插入去，淨係擺係出面。」惟她感到和見到被告有作出性交行為。X又指，她一直有叫：「唔好。」但至中段時已有一點想放棄，並說：「淨係想快啲完。」

被迫口交時曾乾嘔

X續指被強姦後，被告要求X替他口交。X多番拒絕不果，為了「快啲完成呢件事」，遂替被告口交。但第二次替被告口交時，因為「頂得太入喉龍」，乾嘔了一下。被告見到X很不適，仍要求X繼續，她因此感到被告只是為了滿足自己。其後，被告的朋友約他去釣魚，他因此載X回到小西灣。

X於回家後發現內褲有血跡，懷疑是因為其處女膜破裂或陰道受傷。X發訊息給其朋友，懷疑被強姦，但不獲回應。她其後把事件告知另一名朋友，並到家計會求助。

被告葉嘉宇曾效力不同球會。(詳看下圖)

男陪審員庭上打瞌睡被解除職務

此外，本案原由4男3女組成的陪審團審理，但第二天（上周四）審訊時，其中一名男陪審員早上12時許在庭上打瞌睡，遭坐在後一排的兩名陪審員拍。法官得悉後，提醒陪審團需集中精神聽取證供，但未有點名個別陪審團。審訊下午繼續時，該名陪團員再打瞌睡。辯方索取被告指示後，向法官申請解除該名陪審員的職務，由餘下6名陪審員繼續審理，獲法官批准。

官指陪審員入睡對控辯雙方均不公

法官其後先著該名陪審員出庭，指他似乎未能集中精神聽取證供，決定解除其職務。他一度試圖解釋，謂：「Because I just….」法官隨即打斷，指對方不用解釋，並指他曾入睡，為對控辯雙方公平，決定解除其職務。

案件編號：HCCC 128/ 2022