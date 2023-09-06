足球員葉嘉宇涉姦女生　海旁散步相識　駕車至大潭疑車上犯案

曾效力港超球隊理文的守門員葉嘉宇，涉嫌在海濱結識一名17歲女學生後，相約女生晚上外出。並駕車載女生到大潭，二人在私家車後座聊天期間，疑趁機將女生強姦。女生因怕懷孕向家計會求助，並在瑪麗醫院精神科求診時透露事件。被告否認強姦，案件今（6日）在高等法院開審。



被告葉嘉宇，26歲，現任丙組駿達球隊的守門員，被控於2021年3月16日，在香港大潭，強姦X。

被告葉嘉宇(藍衣)曾效力港超球隊。（袁志浩攝）

小西灣海濱散步時認識

控方案情指，2021年3月11日，年僅17歲的事主X在小西灣海濱散步時，認識了被告，兩人交換聯絡方式。五日後，被告經Instagram 約X見面，並開車載X到西灣河太安樓買食物，再駕車載X到大潭水塘吃東西。

私家車後座聊天時強姦

其後，被告提議到私家車的後座聊天和休息，X同意。惟被告在後座時突親吻X和摸她的胸部，X嘗試推開被告。被告之後將X推倒在座位上，並脫去兩人的褲子，再將X強姦。X不斷表示感到痛楚，要求被告停止，被告未有理會，更要求X替他口淫，X拒絕要後，並藉詞稱身體不適欲離開。被告隨即開車載X返回小西灣，X再自行回家。

翌日凌晨，X將事件告知朋友A。其後X向家計會求助，接受緊急避孕措施，並到瑪麗醫院心理科求診，期間透露曾被強姦，最後報警處理。被告於3月29日被捕，他警誡下保持緘默。

案件編號：HCCC 128/ 2022