足球員葉嘉宇涉姦女生　事主稱被迫口交至乾嘔　被告仍要求繼續

曾效力港超聯球員理文的足球員葉嘉宇，涉在私家車上強姦17歲女生案續審，事主X今午(7日)出作供。女學生X稱，事發前數天，她在海旁與朋友唱歌，被告聽到後讚她唱歌很好聽，二人交換了聯絡方法。數日後，被告約她外出用晚膳，並開車載她到大潭，然後把她強姦。X憶述過程時指，她曾明確表示「唔好」，被告只說：「唔插入去，淨係擺係出面。」但仍有性交，之後又要求她口交，即使她出現乾嘔情況，被告仍要她繼續，她遂意識到被告的行為，只是為了滿足他自己，後來被告的朋友相約他釣魚，被告載她回小西灣後，便會合朋友釣魚。審訊明續。



被告葉嘉宇（現26歲，丙組球會駿達的守門員），被控於2021年3月16日，在香港大潭，強姦X。

被告葉嘉宇否認一項強姦罪，在高等法院受審。(劉安琪攝)

相識後幾乎每天都閒話家常

事主X供稱，2021年3月11日晚上，她和朋友到小西灣海旁聊天，之後更一起唱歌，在旁的被告聽到後，稱讚她唱歌很好聽，兩人聊天了一會便交換Instagram 帳號。此後，兩人幾乎每天都會在Instagram 閒話家常，被告會向她提及釣魚的趣事，X則談及其兼職工作。

被告提議去遠啲靚啲的地方

案發當日，被告在小西灣踢完足球後，邀請X一同用晚膳。被告之後開車去接X去太安樓買食物，並提議去「遠啲靚啲」的地方用膳，即筲箕灣。但被告最後開車到大潭。X稱當時她已感到有點擔心，由於她已在被告的車上，又不知目的地為何，故也沒有任何辦法。

聊天期間突親吻攬腰

兩人在車內用膳後在後座聊天，被告突然開始吻她，又攬著她的腰，X嘗試推開被告但不成功。X稱她當時問了被告一個問題，但不肯定該問題是：「你係咪有女朋友？」還是：「你係咪對個個都係咁？」被告回應：「你咁睇我架。」X感到十分不好意思，便伸手拍拍被告以示安撫。

已明言唔好被告仍繼續

被告之後繼續對X毛手毛腳並強吻她，又脫下X的褲子和抬高她的腿。X意識到被告想做什麼，便明言說：「唔好。」被告聞言僅表示：「唔插入去，淨係擺係出面。」惟X感到和見到被告有作出性交行為。X雖然一直有叫：「唔好。」但去到中間已有一點想放棄。X說：「因為我淨係想快啲完。」X又稱，她當時身處不熟悉的地方，附近沒有任何車輛，就算逃跑也未能回家。

乾嘔不舒服被告仍要求繼續

X續指，被告與她性交一段時間後，要求X替他口交。X拒絕了至少3至4次均未能成功，她為了「快啲完成呢件事」，有幫被告口交。但第二次替被告口交時，因為「頂得太入喉龍」，乾嘔了一下。被告見到X很不舒服，仍要求X繼續口交。

載X回小西灣後去釣魚

X稱她當下意識到，被告只是為了其「Own fulfillment（自我滿足）」。其後，被告的朋友約他去釣魚，雖然他仍想和X繼續，但在X堅持下，被告最後載X回到小西灣後去了釣魚。

與友討論到家計會服事後丸

翌日凌晨，X自行回家後，去洗手間時發現內褲有血跡，懷疑是因為其處女膜破裂或陰道受傷。X隨即在發訊息給其朋友，懷疑自己遭強姦，但不獲回應。她遂致電另一名朋友，對方知悉後立刻到X家樓下，兩人聊天至凌晨四點，期間提及之後要到家計會服「事後丸」。

案件編號：HCCC 128/ 2022