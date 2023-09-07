足球員葉嘉宇涉姦女生　事主否認曾給予訊號　強調被脫褲有說唔好

曾效力港超球隊理文的守門員葉嘉宇，涉強姦相識6天的女學生案，今（7日）在高等法院續審，辯方盤問事主X時指，事主和葉往買外賣時，葉已曾搭X的肩膊，X未有推開。後來二人在車上聊天，X自覺說錯話時，並有輕拍葉以示安慰，辯方指因X給予訊號，葉才吻向她，又指即使X有推過葉，其力度只如害羞的女子。X承認在搭肩頭等情況時未有明確拒絕，但葉脫下他們的褲時，她有表明「唔好」和「唔要」，X又承認對葉有好感，但稱：「我安慰佢，唔代表佢可以再錫我。」



一名男陪審員被法官解除職務

被告葉嘉宇，26歲，現任丙組駿達球隊的守門員，他被控於2021年3月16日，在香港大潭強姦女事主X。案件原本由3女4男組成的陪審團審理，法官今解除其中1名男陪審員的職務，餘下6名陪審團解釋，關注該名男陪審員未能集中精神聽取證供，未能給予真誠的裁決。

被告葉嘉宇否認一項強姦罪，在高等法院受審。(劉安琪攝)

X稱視葉為普通朋友

事主X今作供時指，她於2021年3月11日認識葉後，和葉每天都透過Instagram對話，話題包括釣魚和唱歌。X亦曾著被告找她，她視被告為普通朋友。

葉稱帶X食好嘢後開車去太安樓

X同意辯方所指，葉案發日透過Instagram發訊息給她，葉稱踢完足球後，想帶X「食好嘢」，X則把自己的手機號碼告知被告，葉當晚致電X，二人並在小西灣見面，X登上葉的私家車後，葉開車到太安樓，他買了牛雜和銀針粉，X則買飲品。

認為搭膊頭是普通朋友的行為

辯方指，在返回葉的車途中，葉搭著X的膊頭。X承認，並稱認為搭膊頭是普通朋友的行為，所以沒有推開葉。辯方隨即指，葉是她的異性朋友，X回應在她眼中，異性和同性朋友沒有分別。

承認對葉有好感

X指，葉稱到筲箕灣附近的海旁吃飯，惟她發現葉開車駛向大潭方向。葉把車停下，並告知X該處為大潭灣。他們在車內進食和聊天，其後葉稱後座的位置較舒適，兩人因此改到後座聊天。辯方指，X當時對葉有好感，X回應指以朋友的角度而言，她相信葉。惟辯方指，好感和相信有分別，X說：「相信係有少少好感，朋友嚟講。」

被吻時已開始推開葉

X稱在後座時，葉把手放在她的肩。她當時感到不自在，但承認沒有表示反對，並解釋她緊張，亦不習慣和他人交際。葉繼而吻她，X推開葉，惟葉再把手伸入她胸圍內摸她的胸，X即表明「唔好」，又繼續推開葉。

怕令葉不開心不代表鍾意他

辯方指，即使X有推開葉，其力度亦不大，其方式如一個害羞的女子，雖有推開但不等於不同意此事。X否認辯方說法，但承認葉吻她後，她有問葉是否有女朋友，和有否這樣和其他人調情，葉回應：「你咁睇我架。」X對此感到抱歉，拍葉以示安撫。她解釋說：「自己講錯嘢，令佢唔開心，唔代表我鍾意佢。」

辯方指X給予訊號葉才吻她

辯方續指，當時X給予訊號，葉才吻她，X強調：「我安慰佢，唔代表佢可以再錫我。」X又指，葉脫去他們的褲，並抬起她的腳，她有表明「唔好」和「唔要」。

案件編號：HCCC 128/ 2022