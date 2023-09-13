懲教助理收家屬1萬元　為荔枝角囚禁人士帶眼鏡文具等　認罪候判

懲教署一名二級懲教助理，涉嫌收賄共逾一萬元，將多項未經授權物品，包括眼鏡、火機及文具等引進荔枝角收押所給一名囚犯，早前遭廉政公署拘控。該懲教助理今日(13日)在西九龍裁判法院承認貪污罪名。署理主任裁判官香淑嫻將案押後至9月28日判刑，以索取被告的背景報告，被告期間還押懲教署看管。



被告金永勤，35歲，懲教署二級懲教助理，承認3項公職人員接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第4(2)(a)條。

被告金永勤在荔枝角拘留所駐守時，承認曾收家屬1萬元，為一名囚友運送物品。（資料圖片）

金在案發時駐守荔枝角收押所，負責看守職責。懲教署人員及囚犯均須遵守《監獄條例》及《監獄規則》，禁止懲教署人員傳遞未經授權物品予囚犯，並禁止懲教署人員無適當權限與囚犯或其親友通訊。

案情透露，金於2022年5月至8月期間，從囚犯吳天文及其胞妹吳樂澝接受三筆賄款共10,100元，以將未經授權的物品引進給吳天文。

廉署接獲懲教署轉介的貪污投訴遂展開調查，發現金與吳樂澝在無適當權限下，多次通訊及會面。二人會面後，金把多項從吳樂澝接收的物品攜帶入荔枝⻆收押所，並交給其胞兄吳天文。

廉署又發現，有關物品包括兩副眼鏡、非懲教署指定品牌的香煙、打火機、筆記簿及文具等，均為未經授權物品，亦非獲懲教署批准的探訪人士認可交來物品，或囚犯可購買到的小賣物品。

同案被告吳天文，35歲，及吳樂澝，32歲，早前承認三項向公職人員提供利益罪名，違反《防止賄賂條例》第4(1)(a)條，分別被判入獄六個月及三個月。

廉署發言人指，廉署一直與政府部門保持緊密合作，透過宣傳教育提醒公務員必須秉持高度誠信，恪守法規，以維持市民大眾對公務員團隊的信心。

案件編號：WKCC 2343/2023