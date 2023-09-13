巴籍港警破學院28年長跑紀錄　冀以少數族裔身份推動共融

元朗警區10年前成立「喜瑪拉雅計劃」，幫助少數族裔居民加深對中文同本地文化的認識，又鼓勵他們投考警隊。現年20歲的警員何沙文是祖籍巴基斯坦的香港人，去年就透過參加計劃，繼而投考警隊，接受學警基礎訓練時，更破了學院28年長跑紀錄。



何沙文坦言，非華裔面孔令他遇上不少困難，不過他堅信只要保持專業的態度、秉公執法，定能推動不同種族的相互接納和尊重。他又期望憑藉精通烏爾都語（Urdu），為不諳中文的巴籍人士解決與本地人的糾紛，肩負着推動共融的使命。



何沙文在2,400米長跑以7分14秒時間，打破學院塵封28年的紀錄。（警聲圖片）

考核時已只差一秒可破2400米長跑紀錄

何沙文（Simon）是祖籍巴基斯坦的香港人，新一期《警聲》報道，他在去年加入警隊接受學警基礎訓練，首次接受跑步考核時，在2,400米長跑項目造出7分22秒的佳績，比塵封28年的原紀錄僅慢一秒，及後在訓練時傷及腿部，本以為無緣再作突破，豈料在最後一次體能考試以7分14秒創下新紀錄榜上留名。

非華裔面孔 出更遇上不少困難

何沙文早年與兄長參加專為非華裔青少年而設的「喜瑪拉雅」計劃，繼而投考警隊，並齊於去年8月進入警察學院受訓。他今年2月正式出更，獲派駐屯門分區。他坦言非華裔面孔令他遇上不少困難，「市民錄取口供時會質疑我是否能聽懂中文，被盤問的人士亦曾就我的膚色作出言語挑釁。」不過他堅信只要保持專業的態度、秉公執法，定能推動不同種族的相互接納和尊重。

作為非華裔警員，何沙文感受到自己除了要捍衛法紀外，亦肩負着推動共融的使命。（警聲圖片）

懂烏爾都語 助解決同鄉與本地人糾紛

精通烏爾都語的何沙文，曾為不諳中文的巴籍人士解決與本地人的糾紛，與他同期畢業的兄長亦有類似經驗，在處理一宗巴籍女童疑遭非禮案時，受害人的父親雖然報警求助，惟因受「家醜不出外傳」的心態影響，一度拒絕讓受害人進行後續舉證程序，直至何沙文胞兄以同鄉身分作解釋，發揮「同聲同氣」的親和力，該名父親最終改變主意，並陪同女童上庭作供。

雖然成為警察僅半年，但何沙文已感受到自己的工作具有捍衛法紀和推動共融的共同使命。他鼓勵更多合資格的非華裔人士投身警隊，服務社群。未來他打算修讀大學學位，裝備自己，積極為投考督察作準備。