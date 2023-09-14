師爺陳強利游說青年認販毒　青年冤獄5年揭事件　認妨礙司法囚3年

律師樓師爺陳強利叫一名25歲青年「頂包」認販毒，以換取同案另一被告不被起訴。青年初時答應，後來反悔，更一度被裁定罪成並判監23年，被囚5年後終上訴得直，並揭發事件。師爺早前承認妨礙司法公正罪，求情時稱他覺其行為並未對原有販毒案造成實質影響。案件今(14日)在區域法院判刑，法官批評，陳身為法律工作者，卻濫用其角色，誤導無辜的馬家健認罪，嚴重打擊公眾對司法制度及司法公義的信心，本案性質比同類案件嚴重。判陳入獄3年。



與本案相關毒品案涉及逾1公斤可卡因

被告陳強利(60歲)，承認於2017年1月27日至2017年11月21日，串謀與馬家健及其他人串謀妨礙司法公正，即在香港海關一宗涉1.185公斤可卡因販毒案中，虛假表示洪智謙沒有要求馬家健接收涉案包裹，及稱洪並不涉案。

師爺被告陳強利。(資料圖片)

陳曾在多間律師樓任職，並有15項刑事定罪紀錄，包括搶劫｜入屋犯法及強姦等。

馬曾借地址供洪收包裹

陳承認妨礙司法公正案，與馬家健所涉的販毒案有密切關係。馬於2016年7月曾借出其住所地址給洪智謙收包裹。約三個月後，馬按洪的指示沒有簽收一個郵包，並把通知卡交了給洪的一名朋友。同年11月，馬被指販毒遭海關拘捕，馬才得知悉包裹內有毒品。馬、洪兩人均被控販毒罪，馬自同年11月5日開始被還押，一直未准保釋。

陳叫馬認罪換洪免被起訴

馬的案件在西九龍法院提訊期間，曾在法院地牢與陳偉利及大律師張曉惠等人見面。他們向馬稱是受其父所聘用。2017年3月，馬再次到法院出席提訊時，陳指馬的案件沒有可爭辯性，但洪則不同，建議馬考慮認罪，換取洪被撤控，而馬亦會因認罪而獲減刑。

馬初時不想，陳卻叫馬考慮清楚，馬最後簽署一份聲明書，稱在獲得法律意見後決定認罪，前提是要控方不起訴洪。

陳提醒馬錄口供要跟講稿

馬後來在壁屋懲教所與律師會面時，被要求在一張白紙上抄寫一份文件，澄清他沒受任何人指示下接收包裹。馬在同月17日，案件再提記時，在法院地牢再與陳會面，陳稱海關或會找馬錄口供，陳叫馬要跟他們提供的「講稿，指洪欠債不還，馬才稱受洪指使收包裹，事實上馬是按「強哥」指示收包裹，以賺取酬勞。控方最後修訂控罪，只告馬一人。馬的案件同年8月在東區法院提訊，馬表示會認罪，案件轉交高院處理。

馬上訴得直後事件受關注

2018年11月21日，馬的案件在高院處理，馬改聘另一律師，並否認控罪，他在2019年4月經審訊被裁定罪成，至2021年7月裁定上訴得直，獲撤銷控罪。馬在2016年11月被捕後一直被還柙，至前年7月才獲釋，被囚禁近5年。隨著馬上訴成功，他曾被要求認罪的事亦受到關注，相關部門亦展開調查。

另一被告10月審

警方後來拘捕了陳及女大律師張曉惠（33歲），兩人同被控妨礙司法公正罪名。陳早前認罪，張則否認控罪，她的案件將於今年10月5至13日審訊。

案件編號：DCCC 37/2022