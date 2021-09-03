處理馬家健案手法惹議　梁卓然據報獲委為高院暫委法官

據報，前刑事檢控專員、資深大律師梁卓然下月初將加入司法機構，出任高等法院暫委法官，為期六個月至明年三月底。根據程序，倘梁卓然要「坐正」，正式成為高院原訟庭法官，則須經司法人員推薦委員會推薦、行政長官任命，被指與梁「不咬弦」的律政司司長鄭若驊，正是委員會的當然委員。



倘「坐正」須司法人員推薦委員會審批

梁卓然去年底離任刑事檢控專員，經過九個月「過冷河」後，據指他將出任高院暫委法官，為期六個月，因為只是「暫委」，並毋須經司法人員推薦委員會審批，直接由終院首席法官張舉能委任。

去年8月，梁卓然辭任刑事檢控專員，並於去年底離任。據悉，梁卓然辭職前曾向同事發電郵，直言與律政司司長在刑事檢控科的運作上不咬弦，情況沒有改善，故希望司長另覓刑事檢控專員，並能把新意見及見解帶進這個部門。

近卅年法律經驗 長期於政府從事刑檢工作

梁卓然現年51歲，1992年在香港取得律師資格，其後在1998年成為大律師，取得法律資格後在法律專業累積近三十年的工作經驗。梁卓然在1995年加入律政司刑事檢控科，任職檢察官，1997年晉升為高級政府律師，他在2009年成為副首席政府律師，2013年12月再擢升為首席政府律師，一直在刑事檢控科工作，由2012年起擔任副刑事檢控專員，2015年獲委任為資深大律師，至2017年12月獲委任為刑事檢控專員。

最近引起社會關注的案件，25歲青年馬家健被控企圖販毒罪成判囚23年，服刑5年後，於上月上訴得直，無罪釋放。除了師爺陳強利（Paul Chan）成為焦點，梁卓然亦成為事件焦點，據報法官當年曾就檢控提出多處疑點，2019年開庭時，控方外聘大律師周嘉俊回應主審法官是否繼續案件時，稱決定獲得刑事檢控專員允許，時任專員正是梁卓然。