馬家健冤案｜健仔已進修做兼職平淡過日　張達明促政府設特惠補償

25歲的馬家健被控企圖販毒罪，罪成判囚23年，服刑五年後上月上訴得直，獲判無罪釋放。其上訴代表律師港大法律學院首席講師張達明今日（5日）在Facebook表示，事件經傳媒廣泛報道後，多名熱心人希望資助健仔讀書、搵工，健仔婉拒有心人幫助，已經開始進修，做兼職幫補家計並接觸教會，他希望當局向健仔作特惠補償。



三星期來不少人主動提出幫馬家健

張達明在Facebook稱，健仔的冤案經過傳媒廣泛報道後，過去三個多星期不少有心人主動聯絡他，向健仔表達關心及表示可以提供不同的幫助，例如資助他讀書或幫助他找工作等，亦有不少傳媒希望訪問健仔，健仔感謝大家的關心與慰問，但他希望自力更生，所以婉拒有心人的幫助，亦希望平淡地慢慢適應新生活，所以婉拒傳媒採訪。

張達明又表示，健仔已經重新開始進修，亦已經找到兼職工作幫補家計，並再次接觸教會。他對思想單純年輕人能夠積極面對逆境，感到欣慰及感恩，亦衷心希望有關當局汲取教訓，避免再出現冤獄或司法不公義的情況，盡應有之義根據現行機制向健仔給予特惠補償。

健仔五年前答應洪姓友人借出地址收取包裹，但報稱不知內藏逾1公斤可卡因，最終亦沒有收件，惟事後與朋友雙雙被控企圖販毒罪，及後朋友獲撤控。健仔被裁定罪成判囚23年，上月最終上訴得直，當庭釋放。張達明披露當事人原代表律師由被捕洪姓友人的親戚介紹，並遊說其認罪以換取減刑，涉嫌利益衝突。健仔爸爸去年底因癌症離世，未能見證他沉冤得雪。

事件曝光後，警方以妨礙司法公正罪拘捕兩名被告：陳強利（58歲，退休），及張曉惠（33歲，女，大律師）。