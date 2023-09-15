網紅「龍心」涉虛報選舉開支　聲稱面部護理花費3.1萬　案押後訊

網絡紅人「龍心」林克霖報名參選2020年立法會新界東地方選區，該選舉其後因疫情延後。「龍心」涉在選舉申報書作出虛假陳述，報稱因面部護理而招致選舉開支31,200元。惟調查顯示，他因不滿療程，已獲退款逾8,700元。「龍心」被廉署控以1項在選舉申報書內作出虛假陳述的舞弊行為罪，以及1項企圖欺詐罪。案件今(15 日)在東區法院提堂，「龍心」暫毋須答辯，案件押後至11月10再訊，期間讓控方調查是否有新增的控罪，「龍心」准以3萬元保釋。



被告林克霖是一名網絡紅人。

被告林克霖，46歲。控罪指被告於2020年9月29日，在2020 年立法會選舉中作出舞弊行為，即在提交的選舉申報書內，作出他明知或理應知道屬虛假或具誤導性達關鍵程度的陳述，即被告曾因接受面部護理而招致合共31,200 元的選舉開支。

此外，被告亦被控於同日藉作欺騙，即向選舉事務處訛稱，他在該選舉中招致合共31,200 元的選舉開支，即面部護理的費用，並意圖詐騙而企圖誘使該選舉事務處付款以結清該選舉開支的申索，而導致被告獲得利益，或該選舉事務處蒙受不利或有相當程度的可能性會蒙受不利。

控方不反對被告保釋外出，被告最終准以3萬元保釋，期間不得離港和不接觸控方證人等。

案件編號：ESCC2050/2023