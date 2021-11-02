香港近來再現移民潮，根據統計處於今年8月發表的數字顯示，2021年年中本港人口相比2020年年中人口減少了87,000人，跌幅為1.2%，同期有89,200名香港居民移出，當中英國因為推出BNO 5+1 VISA，不少港人也選擇移民當地。

移民潮當中除了一眾市民，當中亦有不少藝人，例如林子博和雷頌德。而網絡紅人龍心亦是一份子，近日於其YouTube頻道拍片大談移民英國後的生活日常，自爆在英國生活並不容易，大呻冇啖好食。移民英國究竟有沒有想像中的寫意？不少YouTuber及網民都曾就此展開討論，指出移民英國後的「難頂位」。



網絡紅人龍心近日於其YouTube頻道拍片大談在當地的生活日常。（YouTube截圖）

龍心近日於個人YouTube頻道大談自己在英國的生活日常，片中的他一開始便大呻「冇啖好食」，表示很難在英國找到美食，經室友推介後打算去食Sunday Roast（週日烤肉），誰知卻告知要排兩小時，令他百般感慨，指在英國有錢都不容易找到各類美食，又提到在香港50元已經食得好好，表示掛住大家樂的咖哩牛腩飯，很希望在英國找到5、60元價位的餐廳。

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移民後生活所有細節都有改變，然後難以適應。不少已移民的YouTuber及網民都曾討論過移民後要面對的困難，除了飲食習慣外，天氣都成為一大難題！

👇👇👇點圖睇移民英國後會面對的9個難頂位👇👇👇

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近來移民人數大增，保安局根據每年市民申請「良民證」作移民的目的地作出推算，推算，去年有10,500人移居海外，較2019年急增50%，首選目的地是澳洲，其次美國，加拿大位列第三（英國BNO VISA毋須遞交良民證)。有網民在討論區分享，人在外國時，哪些小習慣，令自己覺得「真係好香港人」。

人在外國不論是旅行還是移民，一時三刻都改不了很多在香港就已經養成的小習慣。有網民在連登討論區發文，「一人一個移咗民之後，覺得自己好香港嘅moment」，當中最令其他網民大感認同的，是不少外國人都習慣了下雨不擔遮，而香港人哪怕只是毛毛雨，都要開遮，令不少外國朋友都大感有趣。

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