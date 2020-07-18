立法會選舉｜報名首日收18份名單　「龍心」出戰新界東

立法會選舉將於9月6日舉行，今日（18日）起接受報名，五個地方選區和二十九個功能界別的選舉主任今日共接獲18份提名表格。 地區直選中，新界西今日接獲現任立法會議員兼熱血公民主席鄭松泰一張名單報名。香港島選區則接獲三張名單報名，包括民建聯張國鈞團隊，熱血公民「法子」的莊芷茵和「四眼哥哥」鄭錦滿團隊，以及報稱職業是廚師的鄧偉俊。新界東同樣接獲三張名單報名，包括隸屬熱血公民的大埔區議議員黃兆健、外號「龍心」的林克霖，以及曾參與新界東直選等低票落敗的陳玉娥「娥姐」。報稱職業售貨員的李安求今日亦以獨立身分參選九龍西選區，是該區今日唯一一張名單。而九龍東則未有人報名參選。

教協副會長、現任議員葉建源今日報名競逐教育界議席，他的對手教聯會副主席鄧飛亦同日報名。（廖雁雄攝）

功能組別選舉方面，今日共收到10張名單參與8個組別選舉。競逐連任的飲食界張宇人、漁農界何俊賢以及會計界梁繼昌今日率先報名。證券業協會主席徐聯安、中旅社副董事長姚柏良及社總外務副會長張志偉均到場提交提名表，分別角逐金融服務界、旅遊界及社福界議席。教聯會副主席鄧飛及教協副會長、現任議員葉建源則同日報名競逐教育界議席。而競逐連任的工程界盧偉國，則面對報稱是工程師的程明達挑戰。

今日（18日）各地方選區接獲的提名表格數目： 香港島 3 九龍西 1 九龍東 0 新界西 1 新界東 3 總數 8 各功能界別接獲的提名表格數目： 漁農界 1 教育界 2 會計界 1 工程界 2 社會福利界 1 旅遊界 1 金融服務界 1 飲食界 1 總數 10

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鄭松泰曾回應媒體訪問指初選機制只是讓民主派不同陣營「分餅仔」，反問是否可以反映民主的基本意思，同時強調熱血公民的政治綱領不同，會照常參選照顧「同道中人」的選民。民主派初選超區勝出者王百羽曾於超區初選論壇中斥鄭松泰沒有本土派堅實的抗爭精神，「令到香港人非常羞家」。鄭拒回應相關評論，籲「大家專心做返自己嘢。」

民建聯張國鈞今日亦報名參與來屆港島區直選。張國鈞表示，今次選舉工程面對著前所未有的挑戰，要在保障市民健康下做選舉工程。張又提到這次選舉是各板塊的議席之爭，是關乎香港未來及命運，又批評民主派只提倡攬炒，沒有關於房屋及醫療等社會政策論述。張國鈞表示，民主派的35+計劃不是為了改善政府施政，而是否決主要法案及財政預算案，令香港政府無法管治，強調選舉背後不僅是議席多寡，而是一國兩制能否延續。民建聯立法會前議員葉國謙則批評，民主派將嚴肅、認真的議會變成「爛仔竇、街市、流氓表演的地方」，呼籲市民支持民建聯，將議會回歸正常及令香港正常運作。