類鼻疽｜黃大仙沙田坳邨男子確診　颱風後現病徵　醫生：未必有關

本港過去一周新增一宗感染類鼻疽確診個案，患者是一名居於黃大仙沙田坳邨的53歲男子，他在9月4日因呼吸困難及下肢水腫往伊利沙伯醫院急症室求診，同日入院。病人現時情況穩定。



病人在出現病徵前，超強颱風蘇拉為港帶來10號風球。感染及傳染病專科醫生林緯遜表示，由於類鼻疽潛伏期很長，難以估計是否風雨令類鼻疽伯克氏菌曝露出來而感染患者，估計是之前累積的個案。



連同這一宗個案，本港今年累計共錄得10宗類鼻疽個案，去年共錄得46宗，當中30宗個案居於深水埗區。



▼2022年10月21日 袁國勇及張竹君到深水埗白田邨地盤調查類鼻疽疫情▼



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患者居黃大仙沙田坳邨 現時情況穩定

衞生防護中心公布，過去一周新增一宗類鼻疽個案，個案涉及一名53歲男子，患患有長期病患，居於黃大仙沙田坳邨。他於9月4日因呼吸困難及下肢水腫往伊利沙伯醫院急症室求診，同日入院。病人現時情況穩定。他的胸膜分泌液樣本經化驗證實對類鼻疽伯克氏菌呈陽性反應。

個案的流行病學調查仍在進行中，本港今年共錄得10宗類鼻疽個案。去年共錄得46宗類鼻疽個案，包括30宗來自同年8月起錄得居於深水埗區的個案。

暴雨後泥中類鼻疽伯克氏菌有可能曝露於地面

翻查資料，病人在出現病徵前，本港曾縣掛10號風球。感染及傳染病專科醫生林緯遜表示，由於類鼻疽潛伏期很長，難以估計是否因此而染疫，估計是之前累積的個案。

不過林緯遜亦提醒市民，雖然今年累計個案暫只有10宗，但近日本港惡劣天氣的情況有所增加，而颱風或暴雨後，土壤和泥水中的類鼻疽伯克氏菌有可能曝露於地面，並隨着強風或暴雨令類鼻疽病菌更容易散播，故呼籲市民要小心，避免接觸受污染的土壤等。

衞生防護中心早前亦發稿提醒市民，因應近日本港受超強颱風蘇拉以及颱風海葵帶來的暴風雨影響，高風險群組例如長期病患者盡量避免接觸土壤或泥水，以免受類鼻疽病菌感染。