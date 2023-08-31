類鼻疽｜91歲居長洲老翁確診　6月中現發燒咳嗽　今年第9宗

本港過去一周新增一宗感染類鼻疽確診個案，患者是一名居於長洲的91歲男子，6月中出現發燒和咳嗽病徵，曾向私家醫生求診，一個多月後因氣促往長洲醫院急症室求診，獲轉介至律敦治醫院，病人現時情況穩定。連同這一宗個案，本港今年累計共錄得9宗類鼻疽個案，去年共錄得46宗，當中30宗個案居於深水埗區。



▼2022年10月21日 袁國勇及張竹君到深水埗白田邨地盤調查類鼻疽疫情▼



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衞生防護中心公布，過去一周新增一宗類鼻疽個案，個案涉及一名91歲男子，患有高血壓及高血脂，居於長洲。他於六月中開始出現發燒和咳嗽，並曾向私家醫生求診。他於八月六日因氣促往長洲醫院急症室求診，並獲轉介至律敦治醫院，同日入院。病人現時情況穩定。他的血液樣本經化驗證實對類鼻疽伯克氏菌呈陽性反應。

個案的流行病學調查仍在進行中，本港今年共錄得9宗類鼻疽個案。去年共錄得46宗類鼻疽個案，包括30宗來自同年8月起錄得居於深水埗區的個案。

根據文獻，感染個案於颱風或暴雨後較常出現，防護中心呼籲市民，尤其是糖尿病患者或免疫力弱的人士，如出現病徵，應盡快求醫，以接受適切的醫學診斷和治療。