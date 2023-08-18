類鼻疽｜居灣仔中年漢確診　近三周曾赴柬埔寨及西班牙　情況危殆

衞生署衞生防護中心今日（18日）表示，過去一星期（12日至18日），錄得一宗新增感染類鼻疽確診個案。個案為55歲男子，居於灣仔告士打道一私人住宅，他於7月19日至8月7日期間曾到訪柬埔寨及西班牙，而他在7月30日出現發燒及呼吸道感染病徵。



患者在返港後，在上周六（12日）因出現呼吸困難及情況變差，到律敦治醫院急症室求醫，同日入院，病人現時情況危殆。連同以上個案，本港今年共錄得8宗類鼻疽個案。去年共錄得46宗類鼻疽個案，包括30宗自同年8月起錄得居於深水埗區的個案。



▼2022年10月21日 袁國勇及張竹君到深水埗白田邨地盤調查類鼻疽疫情▼



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在7月30日出現發燒及呼吸道感染病徵

衞生防護中心公布，過去一周新增一宗類鼻疽個案，個案涉及一名55歲女子，過往健康良好，居於灣仔告士打道一私人住宅。他於7月19日至8月7日期間曾到訪柬埔寨及西班牙，而他在7月30日出現發燒及呼吸道感染病徵，而他在7月30日出現發燒及呼吸道感染病徵。

他在返港後，在上周六（12日）因出現呼吸困難及情況變差，到律敦治醫院急症室求醫，同日入院。病人現時情況危殆。他的血液樣本經化驗證實對類鼻疽伯克氏菌呈陽性反應。

今年已錄得8宗類鼻疽個案

個案的流行病學調查仍在進行中，本港今年共錄得8宗類鼻疽個案。去年共錄得46宗類鼻疽個案，包括30宗自同年8月起錄得居於深水埗區的個案。

根據文獻，感染個案於颱風或暴雨後較常出現，防護中心呼籲市民，尤其是糖尿病患者或免疫力弱的人士，如出現病徵，應盡快求醫，以接受適切的醫學診斷和治療。