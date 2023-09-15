高才通｜四分三申請者不足40歲　孫玉菡：正是港需要年輕人才

政府去年推出「高端人才通行證計劃」（簡稱高才通）搶人才，勞工及福利局局長孫玉菡今日（15日）表示，過去8個月，高才通共接獲4.5萬宗申請，當中3.4萬份已獲「開綠燈」，四分三申請人低於40歲，比本港人口中位數46歲為低，整體上九成申請者不足50歲，正是本港需要的年輕人才。



他又指，若計及其他已加強的搶人才計劃，過去8個月，合共接獲逾14萬份申請，當中65%已批出；其中5萬人已抵港，反映本港有一定吸引力。



孫玉菡。（資料圖片／梁鵬威攝）

接獲逾14萬份輸入人才申請 已批出逾9.2萬份

孫玉菡今日出席香港人力資源管理學會周年會議暨展覽會發言時指，由今年1月至今，共接獲逾14萬份高才通等搶人才計劃申請，截至8月底共批出逾9.2萬份，至今共5萬人已來港，認為是肯定了本港對世界各地人才的吸引力。

他又指，單是高才通，過去8個月已接獲4.5萬宗申請，當中3.4萬份已獲「開綠燈」，約四分三申請人為40歲或以下人士，即低於本港人口年齡中位數46歲；整體上約九成申請人的年齡低於50歲，形容相關申請人正是本港想要的年輕人才。

《2022年施政報告》提出以更進取和更具針對性的方式吸納外來人才。（資料圖片/梁鵬威攝）

高才通40%「全球百強大學」類別申請人非來自內地

孫玉菡續指，高才通其中一類為「全球百強大學」，內地頂尖大學的畢業生反應非常熱烈；他明白外界希望得悉內地以外人才的申請情況，強調有近40%申請人來自澳洲、加拿大、英國和美國的大學，反映歐美、澳洲等頂尖大學的畢業生亦不少。

今年3月開始，所有高才通申請人均要提供過往工作的履歷。孫玉菡指，約七成申請人曾在本港以外的地方受聘，從事金融服務、商業及貿易、資訊及通訊科技、創新及科技、工程及建築以及製造業，認為正是本港需要搶人才的行業，「意味着，當他們進入本港時，將會成為公司和企業的重要資產。」

「高端人才通行證計劃」至今共接獲4.5萬宗申請。（資料圖片）

孫玉菡強調，雖然本港在吸引人才來港方面非常成功，但仍不能自滿，強調現時仍是高才通計劃的開始，下一個挑戰是要留住他們，首要是為他們提供合適的住宿，以及子女的教育。

至於培訓本地人才方面，他則指，政府將大力投資在本港的人才，包括教育方面，強調現時仍有約60%勞工只有中學或以下學歷，較低學歷的勞工一般為較年長人士，當局需要協助他們提升技能，以協助他們尋找更好的工作，以增加薪酬。

他又提到，當局會定期進行人力資源推算，並預告將於明年第三季完成最新一份研究，屆時將會涵蓋280萬個工作崗位，佔整體勞動市場約80%，預料報告最快2025年初出爐。