高才通研放寬百強大學要求　議員倡吸納研究生、內地雙一流大學

撰文：洪芷菁
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特首李家超昨日（4日） 出席行政會議前見記者，透露「高端人才通行證」計劃將會擴展到世界百強大學以外的畢業生，立法會議員周文港在港台節目指，建議根據「八大中心」定位，吸納相關學科範圍的應用型人才，並且由目前只吸納本科生擴展至研究生，亦可考慮內地雙一流大學、985工程、211工程大學等。

建議納應用型人才　由本科生擴展至研究生

立法會議員周文港在港台節目《千禧年代》指，百強大學以研究型人才為主，建議「高端人才通行證」計劃根據「十四五」規劃，確立香港為八個重點領域的發展中心的定位，吸納應用型人才，由目前只吸納本科生擴展至研究生。

周表示，高才通計劃要有針對性，建議除了參考國際百強大學排名榜，亦可參照與「八大中心」範圍相關的學科排名榜，即使院校未位列世界首100位，只要學科表現出色，也可考慮吸納其畢業生，例如瑞士院校的酒店管理課程表現優秀，也可考慮納入。

考慮內地985、211大學　參考多國人才入境計劃

對於未被納入百強大學的內地學府，周文港認為，可以考慮國內排名首20至30位的雙一流大學、985工程、211工程大學，或每個省分都選擇一兩間大學。此外，他指新加坡，倫敦，杜拜推出的人才入境計劃越來越具競爭力，提供子女教育、住屋、醫療等方面優惠，甚至有現金津貼，對香港產生一定威脅性。然而香港目前只是放寬入境資格，故應多參考其他國家做法，而不是「閉關自守」成井底之蛙。

立法會議員周文港指百強大學以研究型人才為主，建議計劃根據「八大中心」納入應用型人才，（/資料圖片/盧翊銘攝）
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