玫瑰崗中學2026年停辦　家長為子女轉校感困擾　學生稱傷心憤怒

有64年歷史的老牌私校玫瑰崗中小學及幼稚園，將於下學年起分階段併入另一間私校香港道爾頓學校，其中，屬津校的玫瑰崗中學將於25/26學年完結後停辦，初中生完成中三後須轉校。校方今日舉行家長會交代事件。



有中學生家長表示，其就讀中二的女兒日後須轉校，對此感到困擾。有該校高中生指，一直視學校為「第二個家」，昨日得悉中學突然停辦的消息，感到傷心和憤怒，直言難以理解校方決定。



有64年歷史的老牌私校玫瑰崗中小學及幼稚園，將於下學年起分階段併入另一間私校香港道爾頓學校。（資料圖片）

玫瑰崗中小學及幼稚園今日召開家長會，分批向中小幼學生及家長交代學校最新發展。小學部任教的趙老師表示，昨日才收到小學與道爾頓合併消息，校方於會議上承諾，在玫瑰崗學校任教的老師「都仲會有野做」，但兩校學生與老師日後如何銜接，校方都未能解答，「只可以hope for the best。（期望會有好的發展）」

屬津校的中學部25/26學年完結後停辦，現有初中生完成中三後須轉校；高中生則可完成課程直至畢業為止。中學家長Raj krashnam 表示，一家人兩年前來港，兩女兒入讀近一年半，現就讀中二及中五。他表示，為細女兒日後須轉校感困擾，今日特意前來家長會了解校方安排。

有學生自幼稚園讀起 視學校為第二個家 對停辦感不解

該校中五生Olly 表示，學校事前無就停辦決定諮詢過學生意見，昨日回家時才得知校方決定，形容感到「有啲傷心同嬲」。Olly 指，小時候已入讀玫瑰崗幼稚園，很喜歡學校的老師，形容學校是「第二個屋企」。他認為，學校營運沒有什麼問題，不明白為何要結束營運。中四生Lilly表示，對校方停辦感少少不開心及迷惘，若校方事前與學生及家長溝通會更好。