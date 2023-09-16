玫瑰崗中學部三年後停辦　家長泣求准現有初中生原校讀畢高中

灣仔玫瑰崗學校中學部將在2026年停辦，改由私校道爾頓學校營辦國際中學課程，現時中一至中三學生升中四便要轉校。校方今日（16日）召開家長會向學生及家長交代事件，有近200名學生、家長及舊生出席。有兒子需要轉校的家長在受訪時一度哭泣，直言對未來感到前路茫茫，指昨日知悉事件後失眠，希望學校可以容許現有學生完成高中課程，才結束辦學。

有受訪家長及舊生不滿校方未有交代停辦的原因，亦沒有提出具體方案。有學生認為學校沒有聆聽過學生及家長的意見，為何可以去決定所有事情，包括學生的未來。



家長會踴躍 加倍至兩小時

玫瑰崗學校中學部明年將停止取錄新生，現有學生將按資助模式就讀至2025/26學年，學校變相被 「殺校」，現時中一至中三學生未能在原校完成中學課程，升中四時要轉校。

學校今日召開家長會向學生及家長交代事件，有近200名學生、家長及舊生出席。有指原定1小時結束的家長會，因家長學生踴躍表達意見，而延長至2小時。

就讀中五的Olly 表示，9月15日回家時得悉消息，學校沒有是先與學生交代，知道消息後「有啲傷心同嬲」。（歐嘉樂攝）

學生：We want the school to be here

就讀中五的Olly出席家長會後再接受訪問時指，校長、學生都感到很心痛，「我啲中文唔係太好，但我都喺到學哂我啲中文、英文、西班牙文，我好愛我嘅學校。」他指，在家長會上，不少出席者都有問校方未來方向、老師就任等等，惟校方都沒有回覆，僅指會協助初中生到其他學校就讀，「但我覺得佢哋唔想去其他學校讀。」

在場亦有其他中學生對學校決定不滿意，指學校是自己的家，很多學生對今次決定傷心，是因為大家都十分愛此學校，「We want the school to be here （我們希望學校仍然存在。）」有女學生表示，學校根本唔關心學生及家長的感受，「we have lots of questions, but they don’t answer. They're just circling around and around. (我們有很多問題，但他們沒有回答，只是不斷兜圈再兜圈。）」她認為學校沒有聆聽過學生及家長的意見，為何可以去決定所有事情，包括學生的未來。

家長陳女士：關鍵是女兒十分喜歡這間學校

女兒就讀中三的家長陳女士表示，今年才剛剛入學，形容「殺校」毫無先兆，「學校老師還說未來數年（學校）會有什麼發展，完全沒有想到。」她表示，由於是昨日才得悉相關消息，現時仍未開始找學校，「關鍵是我的女兒十分喜歡這間學校！」

她透露，老師有建議「三條路」，現在找學校、讀一年再找或等教育局分配，但暫時自己仍未想好。她亦指，由於今次改變很大，亦擔心教師團隊會不穩，影響學習質素，故暫時未有打算，是現時就轉校還是再讀一年才轉。

兒子就讀中三的李太表示，在受訪時一度哭泣，直言對未來感到前路茫茫。（歐嘉樂攝）

兒子明年升中四要轉校 家長李太：希望可讀至中六

兒子就讀中三的李太在受訪時想到他明年升中四就要轉校，一度哭泣，直言對未來感到前路茫茫，「諗起要幫仔仔再搵學校，搞過哂啲嘢就好傷心」，希望學校可以正視問題，不要因為金錢而放棄教學理念，「佢不停話好愛我地啲家長學生，但佢正正係因為錢而漠視我哋嘅感受。」

她透露，昨晚收到消息後失眠了整日，又指玫瑰崗是很好的學校，兒子在這裡讀了三年，由本是內向的孩子變成外向，擔心兒子轉校後未必會適應出面的學校，希望學校可以容許此班學生完成中學課程，才結束辦學。

同樣女兒需要轉校的Amsanastasiia kraeval即指，對停辦感到震驚。（歐嘉樂攝）

同樣女兒需要轉校的Amsanastasiia kraeval即指，對停辦感到震驚，形容玫瑰崗是一個家庭，選擇學校是喜歡其歷史及文化，本計劃細仔亦在此校讀書，惟一切都要改變了。有提早離場的家長表示，學校根本答唔到家長問題，直言對要殺校感到震驚，而自己昨日下午6時半才知道「殺校」，知道消息後已失眠，「相信今日嚟嘅都係訓唔着。」