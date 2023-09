玫瑰崗中學部三年後停辦　家長泣求准現有初中生原校讀畢高中

灣仔玫瑰崗學校中學部將在2026年停辦,改由私校道爾頓學校營辦國際中學課程,現時中一至中三學生升中四便要轉校。校方今日(16日)召開家長會向學生及家長交代事件,有近200名學生、家長及舊生出席。有兒子需要轉校的家長在受訪時一度哭泣,直言對未來感到前路茫茫,指昨日知悉事件後失眠,希望學校可以容許現有學生完成高中課程,才結束辦學。

有受訪家長及舊生不滿校方未有交代停辦的原因,亦沒有提出具體方案。有學生認為學校沒有聆聽過學生及家長的意見,為何可以去決定所有事情,包括學生的未來。



家長會踴躍 加倍至兩小時

玫瑰崗學校中學部明年將停止取錄新生,現有學生將按資助模式就讀至2025/26學年,學校變相被 「殺校」,現時中一至中三學生未能在原校完成中學課程,升中四時要轉校。

學校今日召開家長會向學生及家長交代事件,有近200名學生、家長及舊生出席。有指原定1小時結束的家長會,因家長學生踴躍表達意見,而延長至2小時。

就讀中五的Olly 表示,9月15日回家時得悉消息,學校沒有是先與學生交代,知道消息後「有啲傷心同嬲」。(歐嘉樂攝)

學生:We want the school to be here

就讀中五的Olly出席家長會後再接受訪問時指,校長、學生都感到很心痛,「我啲中文唔係太好,但我都喺到學哂我啲中文、英文、西班牙文,我好愛我嘅學校。」他指,在家長會上,不少出席者都有問校方未來方向、老師就任等等,惟校方都沒有回覆,僅指會協助初中生到其他學校就讀,「但我覺得佢哋唔想去其他學校讀。」

在場亦有其他中學生對學校決定不滿意,指學校是自己的家,很多學生對今次決定傷心,是因為大家都十分愛此學校,「We want the school to be here (我們希望學校仍然存在。)」有女學生表示,學校根本唔關心學生及家長的感受,「we have lots of questions, but they don’t answer. They're just circling around and around. (我們有很多問題,但他們沒有回答,只是不斷兜圈再兜圈。)」她認為學校沒有聆聽過學生及家長的意見,為何可以去決定所有事情,包括學生的未來。

家長陳女士:關鍵是女兒十分喜歡這間學校

女兒就讀中三的家長陳女士表示,今年才剛剛入學,形容「殺校」毫無先兆,「學校老師還說未來數年(學校)會有什麼發展,完全沒有想到。」她表示,由於是昨日才得悉相關消息,現時仍未開始找學校,「關鍵是我的女兒十分喜歡這間學校!」

她透露,老師有建議「三條路」,現在找學校、讀一年再找或等教育局分配,但暫時自己仍未想好。她亦指,由於今次改變很大,亦擔心教師團隊會不穩,影響學習質素,故暫時未有打算,是現時就轉校還是再讀一年才轉。

兒子就讀中三的李太表示,在受訪時一度哭泣,直言對未來感到前路茫茫。(歐嘉樂攝)

兒子明年升中四要轉校 家長李太:希望可讀至中六

兒子就讀中三的李太在受訪時想到他明年升中四就要轉校,一度哭泣,直言對未來感到前路茫茫,「諗起要幫仔仔再搵學校,搞過哂啲嘢就好傷心」,希望學校可以正視問題,不要因為金錢而放棄教學理念,「佢不停話好愛我地啲家長學生,但佢正正係因為錢而漠視我哋嘅感受。」

她透露,昨晚收到消息後失眠了整日,又指玫瑰崗是很好的學校,兒子在這裡讀了三年,由本是內向的孩子變成外向,擔心兒子轉校後未必會適應出面的學校,希望學校可以容許此班學生完成中學課程,才結束辦學。

同樣女兒需要轉校的Amsanastasiia kraeval即指,對停辦感到震驚。(歐嘉樂攝)

同樣女兒需要轉校的Amsanastasiia kraeval即指,對停辦感到震驚,形容玫瑰崗是一個家庭,選擇學校是喜歡其歷史及文化,本計劃細仔亦在此校讀書,惟一切都要改變了。有提早離場的家長表示,學校根本答唔到家長問題,直言對要殺校感到震驚,而自己昨日下午6時半才知道「殺校」,知道消息後已失眠,「相信今日嚟嘅都係訓唔着。」