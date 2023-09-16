玫瑰崗學校｜校友陳智思：初中三年成人生轉捩點　母校兩原因停辦

創辦已64年的灣仔半山玫瑰崗學校即將走進歷史，校舍明年交由香港道爾頓學校營運，三年後全面停辦。玫瑰崗學校排名雖不及區內多間名校，但卻是「明星搖籃」，藝人校友包括已故巨星張國榮，以及藝人陳慧琳和蔡卓妍（阿Sa）、影帝梁家輝等。



校友中也有政商名人，行政會議前召集人陳智思是中學部校友，他形容三年初中時間是「最開心、最珍惜、人生轉捩點」，「做咗三年班長，令我自己有信心。」畢業後他一直與學校神父和老師保持聯絡，並有捐助貢獻母校。對於母校即將停辦，作為舊生當然感到可惜，但也明白校方在內在及外在因素下必須作此決定，即全港學生人數減少，同時辦學團體導明會的神父青黃不接，七八十歲難以再管理學校。



▼9月16日 玫瑰崗學校家長會▼



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升中獲派玫瑰崗失落首志願聖若瑟 委為班長建立自信

玫瑰崗學校在1959年於灣仔東半山司徒拔道創校，目前營運私立幼稚園和小學，以及資助中學。陳智思在1977年經升中派位獲派該校，到1980年完成中三後前往美國升學。

陳智思今日（16日）接受訪問時說，他當年在灣仔聖若瑟小學就讀，升中首志願為直屬的聖若瑟書院，不過最終被派到排名不高的玫瑰崗學校中學部，他說當時父母對派位結果不開心，「可能自己住玫瑰崗好近，所以派呢間！」不過他指這卻是影響人生的轉捩點。

陳智思說，他的成績水平屬玫瑰崗學校級別，中一時獲女班主任選為班長，「搵咗我做班長，開始有份責任感。」他笑說班主任當時不是因為成績而選他，「話我高大啲，可幫手攞吓嘢！」

老師此一決定，令他有自信，並一直做班長至中三，因此他形容三年初中時間是「最開心、最珍惜、人生轉捩點」，如今最好的朋友也是當年同學，並與老師一直保持聯絡；他也有貢獻學校，如捐助起禮堂。他說如當年派去聖若瑟書院，只會淪為末端幾個學生，「會喺下游爭扎緊！」

陳智思在1977年至80年在玫瑰崗學校中學部讀中一至中三。（資料圖片）

玫瑰崗學校將易名道爾頓學校（玫瑰崗）

玫瑰崗學校所屬的導明會和香港道爾頓學校昨日（15日）聯合宣布，道爾頓學校將於2024/25學年接辦玫瑰崗幼稚園和玫瑰崗學校，與其幼稚園和小學合併，玫瑰崗中學現有學生將按原有機制就讀至2025/26學年，之後中學部由資助中學轉為私校，由於尚有三年時，現時中四至中六學生可原校讀至畢業，但中一至中三學生則未能原校升高中，需於中四時轉校。玫瑰崗學校將易名香港道爾頓學校（玫瑰崗），即被殺校。

辦學團體導明會神父無人接班 學校掙扎多年決停辦

對於母校停辦，陳智思說，和所有校友一樣感到可惜，「大家對學校有感情，亦都好明白點解導致要停辦。」他表示，一是外在原因，即本港學生人數持續減少；二是學校內在原因，「辦學團體導明會神青青黃不接，仲有幾個喺度，但冇能力去面對！」他說現時執掌教會的神父，在他當年讀書已在學校工作，現都七八十歲，但無人接班。

理解學校點解咁做，講唔到點解決問題及新方法，掙扎咁多年！ 玫瑰崗學校校友陳智思

陳智思料這個改變對中學部教師較大影響，但欠缺生源都是問題，除非是超級名校，否則都會收生困難。

他指出道爾頓學校接手後，校舍仍為教會物業，而且校名也有「玫瑰崗」，並會有一個特別室供玫瑰崗學校相關事宜使用，因此母校不至於完全消失。

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男女校卻男生女生被分隔 重量級校友不止藝人

玫瑰崗學校雖是男女校，但陳智思提到，當年男生及女生是兩開上課，無機會見到對方。他表示，玫瑰崗校友遍佈各領域，早前他到港台出席節目，就有人叫他師兄；不過他印象同屆同學中，未有出明星。

玫瑰崗學校確是數一數二「明星搖籃」，明星校友有數十人，除了張國榮、陳慧琳、蔡卓妍（阿Sa）、梁家輝外，尚有舞台劇演員劉雅麗、港姐郭可盈、鄧兆尊等。此外立法會議員容海恩、葛珮帆、以及天主教香港教區主教周守仁都是校友。