新入境處長郭俊峯精通查偽證　曾於保安局、駐京辦、反恐部門工作

國務院今日（19日）任命郭俊峯為入境處處長，郭俊峯於1989年入職，專責研究偽造旅行證件及打擊非法移民，曾駐守於入境處不同崗位，先後借調至保安局和公務員事務局，其後獲派駐「駐京辦」，回港後帶領入境處反恐科人員參與跨部門反恐專責組工作，晉升助理處長後負責簽證及管理出入境管制站，他於2021年接任入境處副處長，服務34年成為入境處新任「一哥」。



國務院任命郭俊峯為入境事務處處長。（政府新聞處）

郭俊峯現年54歲，入職初期專責研究偽造旅行證件及打擊非法移民的工作，及後在多個管制站擔任前線指揮，並分別於2008年及2010年，獲借調至保安局和公務員事務局擔任助理秘書長，協助制定出入境口岸和公務員紀律等政策。

郭俊峯（左）接替歐嘉宏（右）出任入境處處長。（資料圖片）

駐京期間協助身處內地遇事港人工作

他在2014年獲派駐香港特別行政區駐北京辦事處，主要負責與內地相關單位聯繫及協助身處內地遇事港人的工作；2017年回港後，曾帶領入境處反恐科人員參與跨部門反恐專責組的工作；2020年獲晉升為助理處長，先後執掌簽證及政策部和管制部，負責推行簽證政策及管理所有出入境管制站，至2021年9月接任入境處副處長。

郭俊峯於2008年獲頒香港入境事務長期服務獎章，並於2015年和2020年分別獲頒香港入境事務長期服務獎章加敘單條及雙條勳扣，並於2023年獲頒香港入境事務卓越獎章。

郭俊峯簡歷



．1989年9月加入前人民入境事務處（1997年7月改稱為入境事務處）任職助理入境事務主任



．1994年晉升入境事務主任



．2002年晉升高級入境事務主任



．2009年晉升總入境事務主任



．2013年晉升助理首席入境事務主任



．2016年晉升首席入境事務主任



．2020年晉升入境事務處助理處長



．2022年晉升入境事務處副處長（管制、簽證及證件）

