47%受訪僱主稱來季欲增聘員工　媒體、醫療保健、生命科學最要人

有人力資源公司今日（19日）公布今年第四季「就業展望調查」，指香港僱主預期10至12月增加員工人數意欲維持平穩，受訪的510名香港僱主中，47%人預算未來三個月將增加人手，有17%則表示會縮減人手。



眾多行業中，通訊媒體業、醫療保健及生命科學業、以及資訊科技業，是首三個最多僱主計劃增聘員工的行業，而消費品及服務業、以及運輸及物流業的業展望指數較其他行業為低。該人力資源公司指，勞工市場雖有改善，但由於全球經濟復蘇放緩、加息政策及地緣局勢緊張等不穩定因素，令僱主招聘較上季謹慎。



人力資源公司萬寶盛華（ManpowerGroup）公布2023年第四季「就業展望調查」報告結果，指香港僱主預期10至12月增加員工人數意欲維持平穩。（資料圖片/廖雁雄攝）

人力資源公司萬寶盛華（ManpowerGroup）公布2023年第四季「就業展望調查」報告結果，指香港僱主預期10至12月增加員工人數意欲維持平穩。在受訪的510名香港僱主中，47%人預算未來三個月將增加人手，有17%則表示會縮減人手，亦有33%表示未有計劃在來季調整現時員工數目。經季節性調整的數據顯示，來季淨就業展望指數為+30%。

在調查中各行業「就業展望指數」結果，正指數愈大顯示該行業有較多僱主計劃增聘員工；負指數則顯示較多僱主有意裁減員工數目。（ManpowerGroup圖片）

在調查中各行業「就業展望指數」結果，正指數愈大顯示該行業有較多僱主計劃增聘員工；負指數則顯示較多僱主有意裁減員工數目。而在眾多行業中，通訊媒體業錄得就業展望指數為+48%、醫療保健及生命科學業錄得就業展望指數+40%、資訊科技業則錄得就業展望指數+35%，是首三個最多僱主計劃增聘員工的行業。

至於消費品及服務業、以及運輸及物流業，則均錄得就業展望指數+12%，較其他行業為低。該人力資源公司指出，本地旅遊業復蘇，但由於各酒店均積極增聘，令人力市場競爭激烈；物流業方面，受全球經濟影響，本港7月出口和進口貨值均錄跌幅，分別連跌15個月和連跌13個月，削弱業界增加人手的信心。

萬寶盛華大中華有限公司高級副總裁徐玉珊指，勞工市場雖有改善，但由於全球經濟復甦放緩、加息政策及地緣局勢緊張等不穩定因素，令僱主招聘較上季謹慎。（ManpowerGroup圖片）

萬寶盛華大中華有限公司高級副總裁徐玉珊指，勞工市場雖有改善，今年5月至7月經季節性調整的失業率為2.8%，較4月至6月微跌0.1個百分點。但由於全球經濟復蘇放緩、加息政策及地緣局勢緊張等不穩定因素，令僱主招聘較上季謹慎。

萬寶盛華亦在全球訪問共38,833名僱主，2023年第四季全球淨就業展望指數為+30個百分點,而香港的來季淨就業展望指數與全球指數相同。

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