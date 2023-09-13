大灣區青年就業計劃舉行入職歡迎儀式　勞工處接2000多個職位空缺

勞工處今日（13日）聯同廣東省人力資源和社會保障廳及廣東省人民政府港澳事務辦公室，在廣州粵港澳大灣區（廣東）創新創業孵化基地舉行「大灣區青年就業計劃」入職歡迎儀式，而截至上周，勞工處接獲220間企業提供二千多個職位空缺。



入職歡迎儀式今廣州舉行 卓永興：大灣區是培育青年成才重要舞台之一

「大灣區青年就業計劃」今在廣州粵港澳大灣區（廣東）創新創業孵化基地舉行入職歡迎儀式，政務司副司長卓永興稱，​粵港澳大灣區作為國家高品質發展的示範地，是培育青年成才重要舞台之一，港府致力推動香港青年投入大灣區建設行列。

截至上周，勞工處已接獲220間企業提供二千多個職位空缺，港府月初亦公布延長今年計劃的申請期至12月31日，呼籲更多在香港和大灣區內地城市均有業務的企業參加。

在「大灣區青年就業計劃」，參與企業須按照香港法例，以不低於月薪18,000港元，聘請合資格青年，並派駐他們到大灣區內地城市工作及接受在職培訓。政府會按每名受聘青年向企業發放每月10,000港元的津貼，為期最長18個月。企業可經計劃網頁（www.jobs.gov.hk/gbayes）提交職位空缺。