10.1衝突被淋腐液　小虎Sir指警錯判致寡不敵眾　入稟高院索償

於2019年國慶日多區爆發衝突，有「小虎sir」之稱的警員梁鎮賢，當天被派到屯門大會堂外驅散示威者，卻被人淋潑腐蝕性液體致受傷。繼日前有警員入稟區域法院向警務處處長索償，梁昨(27日)亦入稟高等法院，指警方當日錯判刑勢，令他和同僚寡不敵眾。他更遭人用腐蝕液體濺中，其右臂和背部受化學灼傷。他因此亦向警方索償，但未有列明索償的金額。



原告為梁鎮賢，答辯人為律政司司長代表的警務處處長。

原告梁鎮賢(左)被腐蝕液淋到致手臂及背部均有化學灼傷。(資料圖片)

入稟狀指，原告於2019年10月1日下午約2時，和其他警員根據指揮官指示，到屯門大會堂外驅散非法集結人士，以及拘捕污辱國旗的示威者。但由於被告錯判形勢，原告和同僚寡不敵眾，被示威者襲擊。原告遭腐蝕液體濺中，其右臂和背部等受化學灼傷。

案件編號：HCPI248/2022

2019年10月1日屯門大會堂外有示威者聚集，防暴警曾作出驅散。(詳看下圖)