10.1衝突被淋腐液 小虎Sir指警錯判致寡不敵眾 入稟高院索償
撰文：朱棨新
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於2019年國慶日多區爆發衝突，有「小虎sir」之稱的警員梁鎮賢，當天被派到屯門大會堂外驅散示威者，卻被人淋潑腐蝕性液體致受傷。繼日前有警員入稟區域法院向警務處處長索償，梁昨(27日)亦入稟高等法院，指警方當日錯判刑勢，令他和同僚寡不敵眾。他更遭人用腐蝕液體濺中，其右臂和背部受化學灼傷。他因此亦向警方索償，但未有列明索償的金額。
原告為梁鎮賢，答辯人為律政司司長代表的警務處處長。
入稟狀指，原告於2019年10月1日下午約2時，和其他警員根據指揮官指示，到屯門大會堂外驅散非法集結人士，以及拘捕污辱國旗的示威者。但由於被告錯判形勢，原告和同僚寡不敵眾，被示威者襲擊。原告遭腐蝕液體濺中，其右臂和背部等受化學灼傷。
案件編號：HCPI248/2022
2019年10月1日屯門大會堂外有示威者聚集，防暴警曾作出驅散。(詳看下圖)
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