十一良心消費運動｜推購物獎賞計畫、社企深度遊　助弱勢社群

隨着疫情放緩，港人消費意慾增加。2022年「十一良心消費運動」開幕禮暨研討會今日（26日）舉行，今年「十一良心消費運動」以「全城撐社企從『心』出發」為主題，未來6個月將展開一連串活動，包括購物獎賞計劃、期間限定快閃店、節日優惠@TECM MALL一站式社企產品購物平台，以及聖誕市集，藉以推廣良心消費，幫助弱勢社群。



由豐盛社企學會主辦，民政及青年事務局贊助的「十一良心消費運動」今日正式揭幕，民政及青年事務局局長麥美娟致辭表示，疫情持續兩年，對香港及全球的營商環境帶來前所未遇的挑戰。她坦言，社企在面對逆境時，既要維持經營，同時亦要發揮「營商揚善」的精神實屬不易。

麥指出，政府將繼續在「民間主導、政府協助」的原則下，多管齊下支持社企持續發展，當中包括資助社企計劃、協助社企提升能力、鼓勵社會各界及市民大眾支持社企，以及促進跨界別協作，以推動社企界。

豐盛社企助理項目經理李曉霞表示，「十一良心消費運動」未來6個月將展開一連串活動，其中購物獎賞計畫，將在11月的良心消費月舉行。（黃煦緻攝）

豐盛社企學會助理項目經理李曉霞表示，「十一良心消費運動」未來6個月將展開一連串活動，其中購物獎賞計畫，將在11月的良心消費月舉行。市民可由11月1日至7日，在逾90間指定社企門店或TECM MALL（https://tecmmall.hk）線上消費，就可獲得價值20元的社企禮券，禮券分別有10元在用於門市，另外10元可在TECM MALL使用。市民只要在11月30日前在指定社企門店買滿80元，即可減10元。

豐盛社企學會亦與怡健堂中醫合作，並在將軍澳廣場推出期間限定快閃店，店內將會售賣10至15間社企產品，產品旁亦會附以產品介紹、社企理念等。每星期六日更會有良心消費大使，向市民宣傳何謂良心消費、介紹產品背後的製作者等。

（左）豐盛社企助理項目經理李曉霞、（右）豐盛社企總幹事吳翠霞。今年「十一良心消費運動」以「全城撐社企從『心』出發」為主題，未來6個月將展開一連串活動。（黃煦緻攝）

李曉霞指出，12月將繼續有良心消費運動，豐盛社企學會將舉辦「良心足印 – 社企深度遊」，市民可在三至四間社企體參與體驗活動，有興趣市民可於TECM MALL購買活動服務。12月17日至18日更會在黃金海岸舉辦聖誕市集，屆時將會有20間社企擺檔售賣商品。另外，12月至1月會有聖誕新年優惠，市民在TECM MALL購物可享折扣優惠。

豐盛社企學會「十一良心消費運動」項目經理何卓蕙指出，過去10年共有四百多間社旗企業及組織參與活動，並帶來超過1億良心消費額。她期望今年會有超過1,000萬消費額。