十一國慶｜文藝晚會10.1晚紅館上演　4800人入場　電視台直播

10月1日國慶日將至，香港同胞慶祝中華人民共和國成立73周年文藝晚會將於在10月1日晚在紅館舉行，JW王灦兒，姚焯菲等39位歌手和藝人出席，並有13個團體演出。籌備委員會秘書長、全國政協常委蔡冠深今日（28日）表示，在防疫限制下，當日可容許4,800人入場，全部門票都已經由各民間社團派發。



共分八個環節 香港警察樂隊演出第六個環節

今年文藝晚會主題為「盛世騰飛 璀璨未來」，分為八個環節。打頭陣環節是「歡欣共廈 齊心向《前》」，由多位女歌手聯同油麻地街坊會學校歌舞合唱團、SDM爵士芭蕾舞學院等一同表演。

蔡冠深在訪問中，特別推介第二個環節「中國航天 伴我啟航」，將有香港太空館少年太空人體驗營學員和舞蹈工作坊參與，以藝術形式呈現中國太空成就和少年太空人的經歷等。

第三個環節是「體壇榮譽 為國爭光」，將有香港U23足球隊、單車花式集訓隊、武術聯會等運動員表演。其後環節名為「樂韻悠揚 歌頌中華」、「演藝薈萃 文化傳承」，而第六個環節「捍衛我城 紀律精英」，表揚紀律部隊作出的貢獻，由藝人與香港警察樂隊同台演出；在第七個環節「港樂繞樑 國慶高歌」過後，為壓軸環節「歌唱祖國 盛世歡騰 」一眾演出嘉賓及團體都會獻唱。

蔡冠深：今年經費是以往幾倍

國慶文藝晚會於10月1日晚上7時至8時15分舉行，四間免費電視台都會直播。蔡冠深受訪時表示，今次在籌備經費方面有困難，但得政府及有心人士大力支持，今年經費是以往的幾倍。他表示不擔心紅館安全問題，已經跟製作公司溝通好，「唔會有嘢掉落嚟！」

被問到關於0+3的政策時，蔡冠深指政府此舉是既順應民意，亦要避免疫情擴散。他同意疫情已受控，適時去放寬，對香港經濟都是有需要，強調不論對國際市場或內地市場都是非常有需要。