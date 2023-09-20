凱施清盤案庭上披露欠債逾2450萬　公司和創辦人另被追1.2億貸款

多次被追租的連鎖麵包品牌凱施餅店，其經營公司凱施食品有限公司遭東亞銀行申請清盤。案件今(20日)由聆案官處理，東亞一方指和凱施就案件正進行磋商，要求押後4周，惟另一債權人領展則指，凱施仍佔用領展逾10個物業，又指凱施和東亞之間的磋商，和領展無關，要求取代東亞成為清盤案的呈請人，聆案官把案件押後至10月4日再訊。而庭上透露，凱施被指拖欠東亞、領展和另外兩個債權人的款項，逾2450萬元。此外，凱施食品和創辦人蕭偉堅被指拖欠按揭貸款，涉款逾1.2億元，遭財務公司入稟高等法院追討欠款。



呈請人為東亞銀行有限公司，答辯人為凱施食品有限公司。而另外三名債權人的代表律師今亦有到庭。

債權人之一的領展指 旗下逾10個物業仍遭凱施佔用

呈請人的律師庭上指，和答辯人正進行磋商，要求案件押後。其中一名債權人領展的律師，要求取代成為呈請人。領展一方續指，答辯人仍佔用領展逾10個物業，而現時呈請人和答辯人的磋商，則和領展無關。惟聆案官指，領展未作正式申請，最終把案件押後至10月4日再訊。

聆案官亦問答辯人拖欠的金額，呈請人和領展回應指，答辯人拖欠的款項分別為300萬和逾1000萬元；至於另外兩名債權人的代表律師指，其涉款分別為750萬和400萬，即答辯人共拖欠呈請人和三名債權人，合共逾2450萬元。

凱施食品有限公司和創辦人蕭偉堅另涉拖欠按揭貸款

此外，凱施食品有限公司和創辦人蕭偉堅亦被指拖欠按揭貸款，涉款逾1.2億元，昨遭財務公司分三案入稟高等法院，追討欠款。

首案的原告為露華物業信貸有限公司和貸款易有限公司，其入稟狀指於2022年9月向首被告凱施食品有限公司借出2200萬元，而次被告嘉中有限公司和第三被告李緯萍則分別以觀塘偉業街南華工業大廈和九龍城衙前圍道的物業作抵押，另蕭偉堅等被告作貸款的擔保人。

次案的原告為信貸易有限公司，指於同月向首被告時利置業有限公司借款1320萬元，首被告則以鰂魚涌海光街海光苑和尖沙咀山林道恒貿商業中心的物業作抵押，另蕭偉堅和其妻元雪全等被告作貸款的擔保人。

第三案的原告為理財易有限公司，亦於同月向首被告凱施食品有限公司借款8500萬元，次被告海隆置業有限公司則以元朗青山道和九龍碧華花園物業作抵押，另蕭偉堅和其妻元雪全等被告作貸款的擔保人。

三案原告均要求被告清還欠款，以及把6個扺押的物業交吉。

案件編號：HCCW 312/2023、HCMP1573-1575/2023