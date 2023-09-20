內地城市出招搶跨省客　上海旅遊節3折買迪士尼票　海南推打卡遊

港人北上消費成為習慣，港府推出「香港夜繽紛」鼓勵留港消費，然而，內地多個省市亦積極推出不同旅遊措施，吸引跨省旅遊客、港客以致外地旅客。



當中，上海進行「上海旅遊節」橫跨中秋及十一黃金周，以吸引千萬遊客為目標，推出200個重點活動，「美團」及「大眾點評」合共提供15億元優惠，包括三折搶上海迪士尼門票，合共3000萬元超市消費券等。



與香港鄰近的廣州，早前向旅遊業界推出「來穗旅遊獎勵」，鼓勵酒店及旅行社招待更多外地客，包括香港人，達到指定客量可享人頭津貼。



▼9月14日 「香港夜繽紛 」啟動禮▼



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上海浦東。（資料圖片）

「上海旅遊節」手機平台推15億元補貼

上海在9月16日至10月6日舉行「上海旅遊節」，以「百千萬億」為目標，即策劃百場活動、推出千項產品、匯聚萬家企業、引入千萬遊客、激活億萬流量。

旅遊節推出200場重點活動、過千項文旅產品，70個地標性文旅場所推出限時一周的「半價遊」優惠，重點打造「一江一河遊覽」、「建築可閱讀」、「演藝大世界」、「海派城市考古」等深化文旅融合。

「上海旅遊節」期間，各大手機平台合計推出15億元「食住行遊購娛」補貼：

．景點門票

經美團預售門票享3折起優惠，涵蓋上海迪士尼、瑪雅水上樂園、上海野生動物園等；聯合東方明珠廣播電視塔、世博會博物館等，推出限時5折優惠

．餐飲消費

美團和大眾點評向優質品牌商戶發放千萬優惠補貼

．消閒購物

美團外賣推出「上海超省好物節」，發放超過3000萬元的超市百貨消費券；推出「中秋國慶」優惠，發放千萬消費補貼

（圖 / 上海迪士尼度假區官方微博）

▼9月13日 蘭桂坊、太古廣場及觀塘apm商場晚上早段情況▼



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廣州鼓勵旅遊界接待港人 提供人頭補貼

廣州市文物局今年8月公布，向接待港澳台及海外遊客的旅遊業界，提供「來穗旅遊獎勵」，以鼓勵旅遊企業招待更多外地客。

當旅遊企業接待指定數目外地客，酒店可按人頭每晚獲40至60元不等獎勵；任何參與「廣州一日遊」，旅行社可按人頭獲15元獎勵；以包郵輪、飛機、專列的旅客，按交通工具數量獎勵，其中每艘郵輪、每架次飛機均為不超過3萬元的獎勵標準，每趟專列的獎勵標準不超過4萬元，各項年度獎勵總額最多80萬元。

海南三亞。（新華社）

海南推《打卡四季 無限海南》吸打卡客

位於海南省的三亞市是港人熱門旅遊點之一，海南省旅文廳看準旅客興起「打卡拍照遊」，將會針對國慶長假期，會展開《打卡四季 無限海南》活動，推出100個海南網紅打卡地，發掘「海」的潛力、「陸」的活力，吸引外地遊客登島打卡。

海南省旅文廳亦發布「海南非遺」系列短片，集合打卡地區和地域非遺手藝等，而「騎行、徒步或城市漫遊」短片，集合時下熱點，打造「海南100個網紅打卡地的City walk」。

新疆。（新华社）

新疆打造「新疆是個好地方」 推八條深度遊路線

香港旅遊業議會總幹事楊淑芬表示，過去3年疫情，內地旅客較多跨省旅遊，新疆等地「好搶客」。

在今年6月，新疆自治區文化和旅遊廳公布，打造「新疆是個好地方」品牌形象，推廣國家級、世界級知名旅遊。旅遊廳推出夏季旅遊八條線路，分別為東天山自駕精品旅遊環線（6-7天）、塔額盆地避暑休閒旅遊環線（6-7天）、帕米爾高原深度體驗遊線路（3-4天）、塔里木沙漠秘境自駕旅遊線路（4-5天）、柯爾克孜獵鷹文化民俗體驗遊之旅（4-5天）、額爾齊斯河童話之旅（6-7天）、準噶爾地質科考研學線路（4-5天）、世界文化遺產旅遊線路（3-4天）。