英基幼稚園職員涉收賄124萬　前行政主任擬認罪　將轉為污點證人

英基國際幼稚園前行政主任，涉向多名家長收取124萬元賄款，以助其子女取得學位。廉署事後起訴15人，分拆兩案處理。兩案今（19日）在區域法院提訊，庭上確認前行政主任擬承認其中9項貪污罪，並在兩案審訊擔任控方證人。控方申請合併兩案，但有被告反對。法官先將兩案排期明年11月14日開審，料將傳召34名證人，暫定35天審期。



兩案15名被告分別是：林珍妮（52歲，英基前行政主任），及14名家長；黃詠雯（43歲）、劉映均（41歲）、馬賢文（34歲)、李洁冰（44歲）、林泯希（40歲）、張珈銘（40歲）、徐惠謙（38歲)、江靜雯（43歲）、蔡慧妍（37歲）、李俊朗（36歲）、黃美雪（37歲）、麥偉琪（41歲）及朱霜叶（33歲）及蕭裕邦（45歲）。

英基前行政主任林珍妮(藍衣)擬認罪。(資料圖片)

林被控13項行賄罪，即8項串謀使代理人接受利益、4項代理人收受利益及1項代理人索取利益。她打算承認當中9罪，其餘控罪將留在法庭存檔。其他被告尚未決定答辯意向，其中黃美雪和朱霜叶反對控方合併案件處理，因此法官暫定2023年11月13日處理箇中法律爭議。

法官暫時將兩案排期2024年9月預審，同年11月14日開審，料將傳召34名控方證人，包括林、3名學校代表及其他廉署職員。法官另下達匿名令，禁止披露涉案兒童的資料，但其父母除外。候訊期間，15名被告續准保釋。

案件編號：DCCC703/2022、603/2023